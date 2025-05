Mamá de Horacio Beamonte revela cuál es el estado de salud del actor, diagnosticado con leucemia

Luego de que se hiciera viral que el actor Horacio Beamonte, de ‘Como dice el dicho’, tiene leucemia, fuimos al hospital de Nutrición Salvador Zubirán, en la CDMX, donde lleva 21 días hospitalizado y platicamos con su mamá, la cantante Lucero Campos.

Horacio Beamonte ha participado en programas como 'Como dice el dicho' y telenovelas como 'El amor invencible'.

¿Qué enfermedad tiene el actor Horacio Beamonte?

Desde hace unas semanas, el actor comenzó a tener síntomas que confundió con una hernia, pues tuvo molestias en la ingle y esto rápidamente encendió las alarmas médicas.

Le solicitaron que se realizara análisis de sangre que mostraron niveles elevados en las plaquetas. Desafortunadamente, la actriz y cantante Lucero Campos, madre del actor, ya recibió el diagnóstico de la enfermedad que aqueja a Horacio: leucemia linfoblastica aguda.

“Él empezó con una molestia en la cadera, en la ingle y pensó que era una hernia. Yo lo revisé pero le generó fiebre, fuimos a la ANDA, el doctor le mandó análisis y arrojaron resultados sumamente elevados. Una amiga doctora me dijo que los resultados eran delicados y ahí empecé a buscar la oportunidad de que lo recibieran y poderlo ingresar. Vieron la gravedad y lo ingresaron”, relató.

“Llegó con las plaquetas sumamente altas, en tres mil, una persona fallece con esos niveles. Finalmente nos dijeron que era leucemia linfoblastica aguda, lamentablemente. Lo está atendiendo un grupo multidisciplinario maravilloso. Nosotros estamos en manos de Dios, saben que él es pastor cristiano y nosotros profesamos una fe infinita”, aseguró.

Horacio Beamonte en el hospital

¿Cómo están tratando a Horacio Beamonte?

La actriz Lucero compartió que el diagnóstico la tomó por sorpresa tanto a ella como al actor, pues él siempre había sido una persona sana.

“Tenemos en este hospital 21 días, luchando con un problema sumamente grave, inesperado, súbito, que nos impacta porque mi hijo Horacio siempre ha tenido una vida tranquila, de ejercicio, de comer bien, de trabajar, no me explicó como sucedió esto que ya lo trajo al hospital con diagnósticos muy severos”

“Él ahorita ha mejorado por esos tratamientos de antibiótico, esteroides, desinflamantes, analgésicos y ha ido mejorando. Ahorita lo están viendo en rehabilitación y estamos cuidando que no se le formen llagas, se le han ido erradicando muchas molestias. Quiero hacer énfasis, aquí detectaron una bacteria en la sangre, un cromosoma llamado Philadelphia que es un cromosoma que ataca las células buenas, las destruye. El tratamiento inhibe que este cromosoma dañe las células buenas”, detalló.

Pese al panorama complicado, el actor Horacio Beamonte mantiene buen ánimo, compartió su mamá.



¿Cuál es el estado de Salud actual de Horacio Beamonte?

La señora Lucero Campos detalló que su hijo se encuentra con buen estado de ánimo, pero reveló que no puede verlo, pues tiene neumonía desde hace unos días.

“Nadie se espera algo así, apareció súbitamente, jamás me imaginé que pudiera vivir esto con mi hijo. Yo como mamá entré en un shock, pero Dios me dio la fuerza para poder subirlo al coche, una oficial me auxilió, fue una odisea su ingreso, pero Dios me ha dado una energía tremenda. Yo día y noche estoy aquí, me quedó todas las noches, no puede recibir visitas porque tiene neumonía”, detalló.

Sobre el estado de ánimo el actor, la señora Lucero detalló que Horacio Beamonte ha enfrentado el diagnóstico con tranquilidad y entereza, algo que admira de su hijo.

“En ningún momento ha estado decaído o deprimido, a mí me impacta ver su fe, tanta paz, tanta tranquilidad. Ha tomado esto con una serenidad increíble, otra persona podría estar desesperada, angustiada, renegando, gracias a Dios estamos en paz. Como madre me duele profundamente el alma, pero confiamos en Dios”, dijo.

“Los doctores han estado muy contentos porque han visto la reacción del tratamiento, obviamente es un tratamiento paliativo, posiblemente requiera quimioterapias, no lo sabemos, el tratamiento que le están aplicando ahorita inhibe el cromosoma Philadelphia, y está reaccionando favorablemente, el día de mañana le van a aplicar otro medicamento que refuerza”.

Una de las primeras molestias que tuvo el actor fue confundida con una hernia en la ingle.

La señora Lucero, mamá de Horacio Beamonte, pide ayuda

La señora Lucero reafirmó la petición que ha hecho a través de las redes del actor, pues por esa vía ha solicitado donativos e incluso abrió una página para poder fondear los gastos que la enfermedad ha generado en su familia.

“Yo he estado utilizando las redes de mi hijo, su celular, él me dice ‘mamá pon esto’, y obviamente yo he estado pidiendo ayuda porque son momentos sumamente difíciles, él ha sido mi sustento, el hijo más maravilloso, me cuida, me protege, vivimos juntos, y toda la vida hemos estado apoyándonos mutuamente, porque se avecinan tiempos de mucho gasto”, compartió.

La señora Lucero ha estado al pie del cañón en la enfermedad de su hijo.

¿Quién es Horacio Beamonte?

Horacio Beamonte nació en 1977, tiene 48 años de edad, es un actor mexicano con más de 30 años de trayectoria en la televisión, el teatro y la música. Ha participado en más de 40 telenovelas, 20 series y numerosos programas unitarios.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran sus actuaciones en ‘El Pantera’ (2007), ‘Ringo, la pelea de su vida’ (2019), ‘Imperio de mentiras’ (2020), ‘El amor invencible’ (2023) y ‘Marea de pasiones’ (2024) .

Además de su carrera actoral, Beamonte es cantautor, locutor y pastor.