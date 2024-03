Cafetería de ‘Como dice el dicho’ se incendia; hay video

‘Como dice el dicho’ es uno de los programas de Televisa más exitosos desde hace más de 10 años. El unitario que tiene uno de los ratings más altos de la programación de la televisora de San Ángel sigue vigente con la preferencia del público ahora con una nueva etapa desde hace unos meses.

En las últimas horas, se hicieron virales unas imágenes en las que se pudieron observar alarmantes momentos.

El actor Alex Padilla compartió un video en el que se veía humo salir de la cafetería que existe en la vida real, siendo un set de televisión en el exterior.

Video del incendio en el set de ‘Como dice el dicho’

Para que el fuego no se esparciera, un hombre subió algunos pisos del edificio donde se encuentra la cafetería y comenzó a apagar las llamas con un extintor.

Posteriormente, el mismo actor dijo que habían llegado elementos de emergencia como la policía y los bomberos para asegurarse que no hubieran personas lesionadas por el fuego.

Unos cables de luz habrían iniciado el fuego / TikTok

“Yo traía un extintor, pero el oficial no me dejó acercarme, obviamente, por mi seguridad. Me quitó el extintor para que ellos lo hicieran y pues al final ellos me cuidaron”, dijo.

¿Cómo inició el incendio en el set de ‘Como dice el dicho’?

Hasta el momento, la producción del programa no se ha pronunciado al respecto, pero al parecer unos cables habrían iniciado el fuego.

