Daniel Bisogno reaparece en el programa ‘Ventaneando’

Lo que parecía poco probable por su estado de salud, finalmente pasó. Esta tarde, Daniel Bisogno reapareció en ‘Ventaneando’ después de permanecer varios días en el hospital.

El conductor encendió las alarmas cuando tuvieron que intubarlo y proceder quirúrgicamente por una infección pulmonar. Finalmente Bisogno salió del hospital y se recupera en casa desde hace unos días atrás.

Se desconocía cuándo podría reaparecer en el programa de espectáculos que conduce, pero Pati Chapoy le prometió que guardaría su lugar.

Daniel Bisogno habla de sus problemas de salud; dice que aún está muy flaquito / Instagram

¿Cómo sigue Daniel Bisogno?

Este viernes, Daniel sorprendió al reaparecer en ‘Ventaneando’ y desde su recuperación en casa, habló sobre su salud.

Luego de casi un mes en el hospital y estar lejos de las cámaras, Bisogno dijo que aún está “flaquito” y que ya casi recupera por completo la movilidad que perdió cuando estuvo intubado.

“Aunque estoy mejor que las otras veces, creo yo, todavía estoy flaquito”, dijo.

Igualmente le agradeció a su famosa jefa por ser un ‘ángel’ en este camino tan complicado en donde estuvo entre la vida y la muerte.

También contó que tiene un equipo médico las 24 horas para lograr un avance lo más pronto posible con rehabilitación. “En recuperación aquí en la casa, todo el día son terapias, todo el día, pero me he recuperado bastante bien para todo, aquí estoy; todavía desplazarme no puedo, no puedo subir bien la escalera. Fueron varios días intubado, entonces estoy ya moviéndome casi casi al cien pero todavía me falta un poco”.

Daniel Bisogno agradeció a Pati Chapoy por ser un ángel con él / Instagram: @ventaneandouno

Todo esto lo contó a través de una nota de voz sin aparecer aún de manera física o en video.

Finalmente sus compañeros le mandaron buenos deseos para que se recupere pronto y esté tranquilo.