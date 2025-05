Horacio Beamonte, actor diagnosticado con leucemia, reaparece y dice: “Recorro un camino doloroso”

Hace algunas semanas, se dio a conocer que Horacio Beamonte, actor de ‘Como dice el dicho’ e hijo de la cantante Lucero Campos, había sido hospitalizado de emergencia.

En entrevista para TVNotas, Lucero contó que el histrión había presentado síntomas que, en un principio, se confundió con una hernia, pues tenía dolor en la ingle. No obstante, tras someterse a diversos estudios médicos, fue diagnosticado con leucemia linfoblastica aguda.

La artista comentó que Horacio llegó al nosocomio con un alto nivel de plaquetas, “en tres mil, una persona fallece con esos niveles”. También indicó que, afortunadamente, está siendo atendido por “un grupo multidisciplinario maravilloso”.

De acuerdo con Lucero, el actor ha mejorado con tratamientos de antibiótico, esteroides, desinflamantes, analgésicos: “Lo están viendo en rehabilitación y estamos cuidando que no se le formen llagas, se le han ido erradicando muchas molestias”, resaltó, revelando que también le detectaron un cromosoma de Philadelphia.

Si bien dijo sentirse sorprendida por el diagnóstico, pues su hijo “siempre ha tenido una vida tranquila”, mantiene la fe en que pronto se recuperará.

“Ha tomado esto con una serenidad increíble, otra persona podría estar desesperada, angustiada, renegando, gracias a Dios estamos en paz. Como madre me duele profundamente el alma, pero confiamos en Dios”, puntualizó

Tras casi un mes de haber sido internado, Horacio Beamonte reapareció en redes sociales y compartió un mensaje para dar a conocer su estado actual de salud.

Aunque dejó ver que ya estaba estable, aseguró que lidiar con su crisis de salud no ha sido nada fácil, pues la leucemia que padece y el cromosoma de Philadelphia ocasionaron daños en su cuerpo.

Horacio Beamonte

“Un día estoy sano totalmente creyendo que tengo una hernia inguinal, al otro me hospitalizan y diagnostican Leucemia Linfoblástica Aguda y una mutación genética llamada Cromosoma Filadelfia altamente rara y grave, me ataca una bacteria (Streptococcus Aurus) en la sangre, me da neumonía y anemia, fiebre diariamente hasta de 38.8°. Comencé a perder la visión de ambos ojos por líquido regado que afectó la retina y mácula, y empiezo a recorrer un camino extremadamente doloroso”