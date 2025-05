Actriz de ‘Papás por conveniencia’ que rogó a su ex que no la dejara tras 17 años juntos, ¡se abre al amor!

Platicamos con Cecilia Gabriela (63 años), a quien recientemente vimos en la telenovela ‘Papás por conveniencia’, donde interpretó a “Pura”.

Nos contó que se encuentra en espera de nuevos proyectos, y sigue con su labor sindical en la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes). “Soy la responsable de atención al socio. Apoyo a todos mis compañeros actores con sus necesidades. Soluciono las dudas que tienen”.

También recordó que compartió 17 años de su vida con el actor Marco Uriel (57), con quien tuvo una hija. Se separaron en 2010, en medio del escándalo. Él decidió dejarla, a pesar de que ella le rogaba que no lo hiciera.

Fotos: Liliana Carpio y archivo TVNotas

La actriz ha reconocido que Marco la dejó con serios problemas económicos. Esto le generó un nivel tan alto de estrés que perdió piezas dentales y se tuvo que someter a una cirugía de columna.

Cecilia Gabriela está lista para volver a enamorarse

Debido a todo lo que vivió, y por el dolor que aún sentía, aseguró que no le interesaba volver a enamorarse. Ahora, 15 años después, nos confesó que ya está abierta al amor.

“Le prometí a mi hija que me enamoraría hasta cuando ella terminara sus estudios. En ese momento, mi misión con ella termina. Esto está por ocurrir. ¡En agosto termina la maestría!”.

“Regina ya tiene 26 años. Es licenciada en Psicología. Hicimos este proceso de crecer juntas, de reinventarnos y de mucha convivencia. Eso no cambiará para nada, pero ¡ya seré libre!”.

Le preguntamos si durante todos estos años no le ha hecho falta el ‘apapacho’ de un hombre, y nos respondió: “No. Es difícil hacer química con alguien, sobre todo si tienes ganas de compartir el momento que vives. Yo no sé si soy la persona ideal para un hombre”.

Facebook: Cecilia Gabriela

¿Cuáles son las condiciones de Cecilia Gabriela para enamorarse?

Sobre qué debe tener el hombre que la conquiste, nos dijo: “Seguridad en sí mismo. Saber lo que quiere. Amar el mundo de los viajes como yo. Respetar mi trabajo y trayectoria artística”.

No le importaría que fuera más joven. “El papá de mi hija, Marco, es 6 años menor que yo. Entonces, por supuesto que no me afecta. Una diferencia de 15 años ya no creo aceptarla, pero el amor llega como quiere, por más que digas que no. Sí es bueno decretar lo que tú quieres, pero creo que es más importante hacerlo para lo que no quieres. A mí no me gustaría volver a vivir lo que ya pasé antes”.

Fotos: Liliana Carpio y archivo TVNotas

Finalmente, nos dijo sobre cómo se cuida físicamente: “Tomo agua alcalina. Me alimento muy sanamente. Todo natural. Bótox, para nada. Una vez me puse y me sentí horrible. Qué bueno que era reversible”.

¿Quién es Marco Uriel, ex de Cecilia Gabriela, actriz de ‘Papás por conveniencia’?

Es hermano de Omar Fierro. Adquirió popularidad en 1992, en la telenovela María Mercedes.

Ha participado en otros melodramas, como

‘La dueña’ (1995), ‘Esmeralda’ (1997), ‘Carita de ángel’ (2000), ‘Misión S.O.S’ . (2004), ‘Hasta que el dinero nos separe’ (2009), ‘Hijas de la luna’ (2018), ‘Fuego ardiente’ (2021) y ‘Mi camino es amarte’ (2022).

Después de bajar 38 kilos comenzó a dar pláticas sobre autoestima.

Ha destacado en programas unitarios.

Liliana Carpio y archivo TVNotas

¿Quién es Cecilia Gabriela, “Pura” en ‘Papás por conveniencia’?

Aunque debutó en 1985 en la telenovela ‘Vivir un poco’, saltó a la fama hasta 1991, cuando dio vida a “Dulce Landero” en el melodrama ‘Valeria y Maximiliano’.

Ha participado en importantes telenovelas como:'Imperio de cristal’ (1994), ‘Acapulco, cuerpo y alma’ (1995), ‘Vivo por Elena’ (1998), ‘La madrastra’ (2005 y 2022), ‘Cómplices al rescate’ (2002), ‘Juro que te amo’ (2008) y ‘A que no me dejas’ (2015). Hace poco la vimos en ‘Papás por conveniencia’.

Ha destacado con papeles de villana.

Estuvo en las obras de teatro ‘Baño de mujeres’ y ’12 mujeres en pugna’, por mencionar algunas.

