Cecilia Gabriela acusa a establecimiento de cobrarle de más por verse como “turista": “No abuses”

La actriz Cecilia Gabriela protagonizó polémica en redes sociales tras denunciar a un cajero de una tienda de conveniencia, quien supuestamente le cobró de más debido a su apariencia de extranjera.

Cecilia relató su experiencia fuera la tienda de conveniencia ubicada en la colonia Roma, donde salió molesta por el incidente.

“Vine a hacer un depósito a una tarjeta y resulta que le digo cuánto es de comisión y me dice 15, pero ayer me cobraron 12, así que lo caché. Como que se apenó un poco, lo caché que por cómo me veo pensó que era turista o lo que sea”, comenzó Cecilia.



Cecilia Gabriela encara al cajero por supuesto abuso

La actriz confrontó al cajero y le pidió que no abusara. “Casualmente eran tres pesos más y me dice que según no se dio cuenta. Le dije: ‘No abuses, porque yo soy mexicana. Nací aquí, pero aunque fuera turista no tienes por qué abusar de la gente’... Así como yo lo respeté, él tiene la obligación de respetarme, de respetar a los turistas y a quien sea”, concluyó.

En redes critican a Cecilia Gabriela

Sin embargo, en redes sociales, los internautas criticaron a la actriz, considerando innecesario realizar una denuncia en redes por tres pesos. Algunos comentarios incluyeron:

“Qué liosa estar peleando por tres pesos”, “Tres pesos por su cara de turista, qué inventada”, “Se gastó más en datos con su video que los 3 pesos que defendió”, y “Sé que hay transacciones que son de $12 y otras de $15. Posiblemente ahí radicó la confusión del cajero”,” Ay, mana, mejor investiga el costo de las comisiones”, “Gran actriz pero haciendo un show donde no lo hay”.

Por supuesto, algunos usuarios también la defendieron y aseguraron que no era el dinero, sino el no permitir abusos en ningún establecimiento.

Cecilia Gabriela denuncia a cajero del Oxxo. / Instagram: @ceciliagabrielaoficial

“No es por los “3 pesos”, es un abuso por la apariencia. Sabemos que cobran 12 de comisión, ¿por qué han de cobrarte más? Y si nos dejamos, siguen abusando. Al menos yo cuido cada centavo trabajado, apoyo a Cecilia.”

Hasta el momento, Cecilia Gabriela no ha compartido su postura ante las críticas recibidas en redes sociales.

