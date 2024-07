¿Ángela Aguilar está embarazada de Christian Nodal?

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen acaparando titulares desde que se confirmó que llegaron al altar el pasado 24 de julio en una hacienda en Morelos. Mucho ha dado de qué hablar este evento. Incluso, ambos cantantes no han dejado de compartir momentos de este gran día en sus redes sociales.

Pese a la felicidad que han mostrado Nodal y Aguilar, hay algunos que siguen llenando de críticas a los artistas por cómo se ha llevado a cabo su historia de amor. La mayoría de internautas en redes sociales siguen reprobando que en tan poco tiempo de relación el intérprete de ‘Botella tras botella’ le haya jurado amor a la hija de Pepe Aguilar ante la ley.

Por esta razón, en redes sociales se desataron algunos rumores de que Ángela aceptó llegar al altar tan pronto debido a que está embarazada de Christian. Eso no es todo, René Franco también se sumó a estas especulaciones. ¿Ángela Aguilar está embarazada?

¿Qué dijo René Franco sobre un supuesto embarazo de Ángela Aguilar?

A través de su programa de YouTube, ‘La taquilla’, René Franco manifestó su postura con respecto a la boda tan apresurada de los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’. El comunicador apuntó que, probablemente, esta boda sucedió porque la joven estaría esperando un bebé de Nodal y Pepe no tuvo de otra más entregar a su hija en el altar.

“Te voy a decir lo que yo creo, yo creo que Ángela en una de esas se embarazó para que Pepe (Aguilar) no le dijera que no. Esa es mi especulación en mi mente (le dijo): ‘Ah, no, es que no me lo quites papá, estoy embarazada’. Y la única reacción lógica del señor Aguilar es: ‘Pues te casas’”. René Franco

Agregó: “Esa es la historia que mi mente me está contando y hasta que no me cuenten bien la historia no voy a decir nada, pero si en 6 meses, 7 meses nace un niño Nodal Aguilar o niña Nodal Aguilar, no me extrañaría”.

René Franco considera que Pepe Aguilar no estaba de acuerdo con la relación entre Ángela y Nodal

El periodista remarcó que la relación entre Ángela y Christian ha sido tan controversial que Pepe se opuso a su romance en un principio. No obstante, el supuesto embarazo de su hija lo habría obligado a entregarla en el altar.

“Para mí, Pepe se habría opuesto a esa relación, pero yo creo que esta sería la única cosa que haría que Pepe entregara así de rápido es porque viene alguien en camino”. René Franco

Esta no es la primera vez que surgen especulaciones de que la intérprete de ‘Gotitas saladas’ está embarazada de ‘el Forajido’. En redes sociales, usuarios se dieron a la tarea de viralizar imágenes de la supuesta pancita de Ángela. Sin embargo, la joven no se ha pronunciado respecto a estos nuevos rumores.

No quiero ser pajaro de mal agüero pero como que se le ve pancita de embarazo a la Angela Aguilar o es idea mía? 🤔🤔 Ojalá no sea de ahora la foto o ande viendo mal porque que terrible 😬 pic.twitter.com/988Hzkrg4j — 𝕊𝕠𝕒 𝕊𝕥𝕖𝕗𝕗𝕪 🐬🌹 (@sol__deinviern0) June 17, 2024

Recordemos que Aguilar respondió, en una entrevista a una revista de circulación internacional, a los rumores sobre un embarazo y una boda con Christian Nodal. ¡Lo negó todo! Sin embargo, las especulaciones sobre una boda resultaron reales.



