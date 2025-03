Cecilia Gabriela revela que le rogó a su ex Marco Uriel para que no la dejara: “Fue devastador”

El divorcio de la actriz Cecilia Gabriela no fue un proceso sencillo. Tras separarse de Marco Uriel en 2010, después de 17 años de matrimonio, la actriz enfrentó múltiples desafíos. No solo tuvo que asumir la crianza de su hija en solitario, sino que también quedó con graves problemas financieros y de salud.

En el podcast En la trinchera con José Luis Arévalo, hijo del músico Pepe Arevalo que falleció a finales de febrero, la actriz recordó cómo vivió este duro proceso y lo mal que la pasó que hasta le suplicó a su ex que no la dejara.

“Fue muy devastador, porque no me lo esperaba. Yo no quería. Yo rogué y supliqué y le dije a mi hija esto no se hace rogarle a un hombre. Suplicarle a un hombre no se hace, pero está permitido una vez en la vida. Me lo permití porque era una persona que valía la pena, pero ante mis ruegos y suplicas y las respuestas tan negativas, dije: ‘ok, entendido nunca más’”. Cecilia Gabriela

Cecilia Gabriela revela lo que sufrió tras el abandono de su ex. / Facebook: Cecilia Gabriela

Quizá te interese: Cecilia Gabriela acusa a establecimiento de cobrarle de más por verse como “turista": “No abuses”

Cecilia Gabriela y la separación de su esposo

El impacto emocional de la separaciión de su esposo, Marco Uriel fue tan profundo que afectó físicamente a Cecilia Gabriela. La actriz confesó que llegó a un nivel de estrés tan alto que incluso perdió piezas dentales y tuvo que someterse a una cirugía de columna.

“Pero fue tan devastador que no tenía ni fuerza para tener una nueva relación. La situación acabó conmigo. Derivó en algo como pérdida de piezas dentales por estrés, terminé con una cirugía de columna, traigo 8 tornillos y dos barras de titanio en la columna”. Cecilia Gabriela

La lucha de Cecilia Gabriela por salir adelante

A pesar de la difícil situación, Cecilia Gabriela decidió enfocarse en su hija, a quien considera su mayor bendición. La actriz expresó que, aunque en un principio ni ella ni Marco Uriel tenían planes de tener hijos, la llegada de su hija Regina cambió su vida por completo.

“Finalmente me dediqué a mi hija, porque inicialmente ni él ni yo queríamos tener hijos, pero un día dije si se da, me gustaría tener una niña, tal y como yo la decreté así llegó a mi vida, mi hija Regina es el máximo regalo, lo mejor que me ha pasado en la vida”.

Cecilia Gabriela revela lo que sufrió tras el abandono de su ex. / Facebook: Cecilia Gabriela

El orgullo de Cecilia Gabriela por el éxito de su hija

Hoy en día, la actriz se siente feliz y orgullosa de su hija, quien está por terminar su maestría en psicología. Ahora, tras superar el dolor y la adversidad, Cecilia Gabriela quiere enfocarse en nuevas experiencias y disfrutar la vida.

“Hoy que va a terminar su maestría en psicología, me siento inmensamente feliz, pero tengo muchas ganas de muchas cosas, de viajar”.

La historia de Cecilia Gabriela es un testimonio de resiliencia y amor maternal, mostrando que, a pesar de las dificultades, siempre es posible salir adelante.

¿Quién es Cecilia Gabriela?

Cecilia Gabriela es una reconocida actriz mexicana de cine, teatro y televisión, nacida el 9 de enero de 1962 en la Ciudad de México. Ha participado en telenovelas como ‘María Mercedes’, ‘La madrastra’, ‘Vivo por Elena’, ‘Qué pobres tan ricos’ y recientemente ‘Papás por conveniencia’.

Mira: Cecilia Gabriela afirma haber sido discriminada por ser blanca