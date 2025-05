Exfutbolista demandado por deudor alimenticio, pero él se defiende: “No he fallado”

Hace unas semanas, en el matutino ‘Hoy’, la actriz Anahí Fraser habló sobre la disputa legal que enfrenta con su ex, Silverio Rocchi, y su falta de interés, según sus palabras, por ver y mantener a la hija que tuvieron.

En TVNotas, buscamos al exdeportista y nos dio su versión. Hizo énfasis en que está dispuesto a arreglar la situación de la mejor manera posible.

“Estoy bien. Tranquilo. Quiero que mis hijos sepan quién es su papá. Es lo más importante. Me encantaría hablar, pero si lo hago la única perjudicada será mi hija. Prefiero que me caigan a mí

los baldes de agua fría con hielos en la espalda, quedarme callado y esperar a que Dios y la ley pongan esto en su lugar. Le deseo todo lo mejor a la señora (Anahí). Espero que pronto mi hija pueda tener mi apellido”.

Silverio Rocci reacciona a acusaciones de su ex, Anahí Fraser padre “irresponsable”

Le preguntamos qué fue lo que pasó, pero prefirió no dar detalles debido al proceso legal en curso. Mencionó que echa de menos a su hija: “La extraño y la extrañamos, hablando por mis hijos, pero es un proceso que lleva tiempo”.

“Desconozco por qué ella hace todo esto (ventilarlo a los medios), pero como me dice mi abogado: ‘No digas nada y esto se arregla en los juzgados’. De mi parte, le deseo que esté bien. Es lo único que quiero. Que la mamá esté bien, para que mi hija esté bien”.

“No he fallado en nada como padre. Creo que lo que se ve no se juzga. Siempre he querido estar ahí para mi niña. Si ahora tomé esta decisión es precisamente para evitar un problema más grande y que mi hija no sufra. Espero y se arregle pronto todo esto, para que tenga una relación cercana conmigo y con sus hermanos”. Anahi Fraser

Silverio Rocchi reacciona a las declaraciones de su ex Anahí Fraser / Instagram: @silviorocchi

Mira: La isla 2024: Fernanda Moreno y Silverio Rocchi tienen fuerte pelea, uno de ellos piensa abandonar el reality

Mencionó que hace días pudo ver a la menor: “La vi bien. Espero pronto estar más cerca de ella. Sé lo importante que es el papá en la vida de los hijos ymás en las niñas. He sido un papá presente y la vida no ha sido fácil, pero siempre estoy ahí. Entonces sí me dolió, pero no quiero seguir hablando, porque esto solo se arregla en los juzgados”.

Sobre si hay forma de llegar a un arreglo fuera de juzgados, nos compartió que lo ha buscado, pero que no ha obtenido respuesta:

“Lo he intentado. He tratado de que hablen sus abogados con mi abogada para intentar un convenio, pero no sé qué tenga ella en la cabeza. Qué quiera hacer. Tiempo al tiempo, y que esto se arregle pronto, para poder verla más”.

Él se considera buen padre: “Esa es mi mayor tranquilidad. De mí pueden decir misa, pero estoy muy tranquilo, porque sé quién soy. Mi otra hija menor se metió a las redes y vio lo que dijo esta señora. Me dijo: ‘No te preocupes, papi, sabemos quién eres y que todo eso es mentira’. Eso me deja en paz”.

Checa: Hotel Vip: El Burro Van Rankin, Christian Estrada y Silverio protagonizan ¡acalorado beso de 3!

Anahi Fraser y Silverio Rocci / Redes

Se acerca el Día del Padre y su único deseo es tener a todos sus hijos juntos: “Me encantaría tenerlos a todos ese día.

Le pido a Dios que me marque el camino. Que él me diga qué momento es el indicado para que esto suceda”.

Silverio está enfocado en su trabajo. Sigue en ‘Perfume de Gardenia’ y próximamente lo veremos en la puesta en escena Secuestro:

“Estoy preparadísimo. La vida está hecha de retos. Es lo padre de esta carrera y de esta profesión. Estamos bien físicamente. Siempre me he cuidado, porque me encanta el ejercicio”.

“Creo que sería una buena oportunidad pertenecer a este fenómeno que fue Solo para mujeres, si es que se vuelve a hacer. Mientras, el teatro me ayuda y saca lo mejor de mí”, finalizó.

¿Qué dijo Anahí Fraser en el matutino en el matutino ‘Hoy’ del exfutbolista deudor alimenticio?

“Silverio es un padre irresponsable. Esa es la palabra”.“Aquí nunca se le pidió una suma. Era más bien ser un papá presente. Mi hija pregunta por él y no sé qué más decirle”.“Ella tiene mis apellidos porque él nunca estuvo en el embarazo. Él conoció a su hija hasta al segundo día de que nació.

Lo busqué embarazada varias veces y nunca respondió”. “El ego le ha podido mucho. En cualquier momento se le pueden cambiar los apellidos. Es su hija. Hay prueba de ADN”.

Anahi Fraser y Silverio Rocci / Redes

¿Quién es Silverio Rocchi? Dejó el fútbol y debutó en los realities

Exjugador de futbol. Estuvo activo de 2006 a 2018. En nuestro país jugó en equipos como: Puebla, Lobos de la BUAP y Tuburones rojos de Veracruz. Internacionalmente jugó en España, Italia y Uruguay.

Participó en realities como: Reto 4 elementos (2018) y Guerreros 2020. También lo vimos en 2 ediciones de Las estrellas bailan en Hoy,

Por amor o por dinero y Hotel VIP.

En 2023 destacó en el reality La Isla, dasafío Turquía.

Mira: Actriz acusa a exparticipante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ de agresión; negó a su hija en común