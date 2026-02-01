Michelle Vieth sorprende con cambio de look impactante ¡nuevo año, nueva imagen!

La actriz Michelle Vieth llamó la atención tras mostrar un cambio de look que no había mostrado antes. La publicación generó conversación entre sus seguidores, quienes notaron de inmediato la modificación en su imagen y comenzaron a reaccionar en redes sociales.

Michelle Vieth dice adiós a su melena larga y rubia. / Foto: Redes sociales

Michelle Vieth cambia de look y sorprende: ¡de rubia a morena!

La actriz Michelle Vieth compartió recientemente un cambio de imagen con el que dejó atrás la melena larga y rubia para apostar por un corte french bob oscuro. El nuevo look fue revelado a través de redes sociales, donde de inmediato llamó la atención por marcar una etapa distinta en su imagen pública.

De acuerdo con la información difundida por el salón de belleza responsable del cambio, este estilo se alinea con una manera distinta de entender la belleza en 2026, enfocada en lo natural y en la libertad de movimiento. El french bob regresa con una interpretación actual que prioriza la ligereza y la estructura sin rigidez.

El corte se caracteriza por texturas suaves, puntas ligeramente degrafiladas y flecos que enmarcan el rostro, permitiendo un acabado con movimiento. Según explicó el salón, se trata de una propuesta pensada para adaptarse al ritmo diario y a la forma natural del cabello.

La elección de este look responde a una tendencia que busca cortes que fluyan con naturalidad y mantengan una línea elegante sin requerir estilos forzados. Con este cambio, Michelle Vieth se suma a una corriente estética que privilegia la sencillez y la autenticidad en la imagen personal.

¡Impacta en 2026! Michelle Vieth reaparece con cambio de look. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Michelle Vieth cambió de look?

Michelle Vieth, protagonita de Soñadoras, inició el 2026 con un cambio de imagen que compartió públicamente a través de sus redes sociales. La actriz dejó atrás su look anterior y optó por un corte bob, marcando así una nueva etapa personal y profesional al comenzar el año.

Al mostrar el resultado, la actriz expresó lo que este cambio representa para ella y cómo se siente con esta decisión estética, vinculándola directamente con el arranque del nuevo ciclo. “Este bob me tiene emocionada, feliz, loca… Siempre en tendencia. Nuevo look 2026”, escribió, dejando ver que el cambio forma parte de una renovación personal.

¡Renovada! Michelle Vieth inicia el 2026 con un cambio de look. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Michelle Vieth?

Michelle Vieth es una actriz y conductora de televisión mexicana nacida el 19 de noviembre de 1978 en Acapulco, Guerrero. Su ingreso al medio artístico ocurrió a los 16 años, cuando participó como extra en la telenovela Acapulco, cuerpo y alma. A partir de esa experiencia fue llamada por Valentín Pimstein, entonces vicepresidente de producción de Televisa, quien impulsó su preparación actoral en el Centro de Educación Artística (CEA), donde recibió formación integral antes de integrarse de lleno a la televisión.

Su carrera tomó fuerza a finales de los años noventa con su protagónico en Mi pequeña traviesa, producción de Pedro Damián. Posteriormente encabezó telenovelas como Soñadoras, Mujeres engañadas y Amigas y rivales, además de protagonizar Clase 406 entre 2002 y 2003. En 2005 participó en La madrastra y, a partir de 2006, comenzó a interpretar personajes antagónicos en producciones como Mundo de fieras y Cuidado con el ángel.

Además de su trabajo en ficción, Michelle Vieth formó parte de proyectos de telerrealidad como Big Brother VIP 2 y La Isla. En 2010 dejó Televisa para integrarse a TV Azteca, donde coprotagonizó La otra cara del alma en 2012. En el ámbito personal, estuvo casada con los actores Héctor Soberón y Leandro Ampudia. A lo largo de los años, su trayectoria ha estado marcada por su permanencia en la televisión mexicana y su participación constante en distintos formatos del entretenimiento.

