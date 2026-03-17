Conductora termina noviazgo con actriz de No manches, Frida, tras ‘salir del clóset'; ¿de quién se trata?

Hace casi un año, una reconocida conductora de televisión anunció su relación con una actriz de la película No manches, Frida. La noticia sorprendió a sus seguidores, pues sucedió tras oficializar su ‘salida del clóset’. Ante esto, recientemente reveló que dicho noviazgo llegó a su fin. Te contamos de quién se trata.

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¿Qué conductora de televisión tenía una relación con actriz de No manches, Frida?

A mediados del año pasado, la actriz recordada por su participación en proyectos como: Monarca, No manches, Frida y, Oscuro deseo, Regina Pavón, anunciaba su relación con la conductora Ceci Flores.

En aquel momento Pavón contó que su ‘salida del clóset’ surgió casi dos años y medio después de terminar con Benny Emmanuel, actor de La CQ, con quien tuvo un noviazgo de siete años.

“No había salido del clóset públicamente, solo mis amigos y mi novio sabían”, dijo en aquel momento Regina Pavón.

Regina relató que conoció a Ceci hace más de 14 años, cuando ambas participaron en el casting del programa La CQ. Con el paso del tiempo, retomaron contacto a través de Instagram. “ Vi que me seguía y le di follow... dije: ‘Se puso guapa’ ”, comentó.

Fue en ese encuentro donde Regina no solo confirmó su atractivo, sino que también quedó impresionada por su talento.

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Regina Pavón descubrió que era bisexual y terminó su relación Benny Emmanuel y poco después se enamoró de la actriz Ceci Flores. / Instagram

¿La relación sentimental entre Ceci Flores y Regina Pavón terminó?

En un reciente encuentro con la prensa, Regina Pavón habló sobre su relación con Ceci Flores, la cual, ha llegado oficialmente a su fin.

Cuando le preguntaron sobre su noviazgo, la actriz aseguró que ya no mantienen ese vínculo:

Ya no estamos juntas. Nos queremos mucho, de hecho ella es la directora de mis vídeos. Regina Pavón

Sin ahondar mucho en las razones que llevaron a ambas a separarse, Pavón llenó de elogios a Flores, pues asegura que es una persona muy talentosa: “ Ceci es muy buena, es una gran directora. (...) Ya no estamos juntas pero nos llevamos muy bien, la quiero un montón. Tenemos una muy buena relación ”, aseveró.

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¿Quién es Regina Pavón y en qué proyectos ha participado?

Regina Pavón es una actriz mexicana que ha destacado en cine, televisión y plataformas digitales. Su salto a la popularidad llegó con su participación en la película No manches, Frida (2016).

En televisión, Regina Pavón ha participado en diversas producciones. Uno de sus trabajos más reconocidos es su aparición en Como dice el dicho. También formó parte de la serie Amores con trampa.

Como parte de su continuidad, también estuvo presente en la secuela de No manches, Frida, estando en el elenco de la segunda entrega de este filme.

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Regina Pavón y Ceci Flores confirman su relación. / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de la conductora Ceci Flores?

Ceci Flores es una conductora, actriz y productora mexicana, que se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Inició su carrera desde niña en la actuación, participando en proyectos como la serie La CQ y telenovelas como Amores con trampa.

Su reconocimiento creció cuando comenzó a trabajar como conductora en Telehit. En este espacio, ha formado parte de distintos programas de entretenimiento y música, además de realizar entrevistas a artistas de talla internacional.

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