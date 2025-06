Regina Pavón de ‘No manches Frida’ confiesa cómo se enamoró de Ceci Flores: “Le pedí que fuera mi novia”

La actriz Regina Pavón ha abierto su corazón para compartir cómo fue su despertar amoroso y cómo inició su actual relación con Ceci Flores, su primera novia formal.

La actriz, conocida por su trabajo en “No manches Frida”, “Monarca” y “Oscuro deseo”, contó cómo su vida personal cambió mientras crecía su carrera profesional.

“Salí del clóset como dos años y cacho antes de terminar con Benny Emmanuel”, reveló Regina, quien mantuvo una relación de siete años con el también actor que conoció en “Como dice el dicho”

Su papel en “Oscuro deseo” fue determinante: “Mi personaje descubría que era bisexual, y yo di no sé cuántas entrevistas diciendo: ‘Soy hetero, pero la comunidad me recibió muy bien’. Pero después de repetirlo tanto, dije: ‘¿Sí?, tal vez no’”, contó en entrevista a una revista de circulación nacional.

Regina Pavón cortó su relación con Benny Emmanuel para explorar la bisexualidad

Regina Pavón recordó que en la segunda temporada de “Monarca sintió una fuerte atracción por una compañera de elenco, aunque nunca se atrevió a decirle nada. “No había salido del clóset públicamente, solo mis amigos y mi novio sabían”. Benny respetó su proceso: “Me dijo: ‘Ok, pues chido por ti. Si un día no estás ok conmigo, me lo dices’”.

Tiempo después, terminó la relación para explorar su bisexualidad.

“Sí es algo que quiero vivir”, afirmó. Su primera experiencia con otra chica fue durante la grabación de la bioserie El último rey: “Una de las chicas del equipo de foto me parecía superguapa... salimos un ratito”.

Regina Pavón descubrió que era bisexual y terminó su relación Benny Emmanuel y poco después se enamoró de la actriz Ceci Flores. / Instagram

Regina Pavón y Ceci Flores: de amigas de infancia a pareja sentimental

Regina conoció a Ceci hace 14 años cuando ambas audicionaron para “La CQ”. Años después, se reencontraron por Instagram. “Vi que me seguía y le di follow... dije: ‘Se puso guapa’”.

Aunque Ceci tenía pareja, volvieron a coincidir en una comida con amigos y fue ahí donde Regina descubrió que además de guapa, era talentosa.

“Vi su corto de graduación y me encantó. Empezamos a hablar todos los días, y un día me contó que tenía problemas con su novio”.

El destino hizo lo suyo cuando coincidieron en Madrid, donde Ceci le confesó que había terminado su relación. “Estábamos en la ventanita pidiendo un café y le planté un beso. Ella me lo siguió”.

Aunque Ceci regresó a México al día siguiente, siguieron hablando a diario. “Cuando regresé a casa, como que se dio por hecho que estábamos saliendo. Un mes después, le pedí que fuera mi novia”.

Regina Pavón y Ceci Flores confirman su relación. / Redes sociales

Regina Pavón revela que ella y su novia tienen el apoyo de su familia

A tres meses de relación, Regina cuenta que ambas han encontrado comprensión y apoyo en sus familias, lo cual les ha dado seguridad y tranquilidad. “Nos sentimos privilegiadas”, afirmó.

En este Mes del Orgullo, Pavón envió un mensaje claro y emotivo a la comunidad LGBTQ+: “Es importante abrazar lo que eres y sentirte orgulloso de eso. Sentir vergüenza de ti mismo es lo peor que puede existir, y está mal. No tendrías por qué sentir vergüenza de ser tú”.

