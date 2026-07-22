¿Beba Montes revela detalles de su pleito con Gala Montes? Tras lanzar indirectas, envía mensaje: “Lamentable”

A casi un mes de que Gala Montes ventilara una supuesta enemistad con su hermana Beba Montes y la acusara de no poder ver a su sobrina menor, ‘Beba’ rompió el silencio públicamente y mandó un contundente mensaje ante las constantes preguntas. ¿Confirma que tienen problemas? ¡Te contamos!

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¿Gala Montes ventila rivalidad con su hermana? / Redes sociales

¿Qué dijo Gala Montes sobre la relación con su hermana ‘Beba’?

En medio de los rumores de un supuesto romance entre Gala Montes y Emiliano Aguilar tras un proyecto juntos, la intérprete de ‘Tacara’ compartió un video en el que aseguró que no ha podido ver a su sobrina desde las vacaciones que compartieron juntas por Tailandia y Japón.

“Yo estoy muy tranquila, sé que le he dado todo lo que he podido, pero estoy preocupada porque no me he podido comunicar con ella”, contó Gala Montes en TikTok.

En ese mismo live compartió sus deseos de hacerse un tatuaje en honor a su sobrina, acción que hizo días después y la compartió con un emotivo mensaje: “Te amo, hermosa. Donde quiera que estés”. Aunque el mensaje no recibió respuesta por parte de su hermana, los usuarios mostraron su apoyo en comentarios.

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Gala Montes se hace tatuaje en honor a su sobrina. / Redes sociales

¿Beba Montes confirma distanciamiento de su hermana Gala Montes?

Después de que Beba Montes compartió un polémico video junto a su hija, la joven apareció públicamente y respondió los cuestionamientos de la prensa. Además de confirmar el distanciamiento, ‘Beba’ confesó que elige guardar silencio por el bienestar de su hija.

“Entiendo que tienen dudas, entiendo que quieren chisme; yo también quiero chisme. Si el chisme no fuera mío, estaría buenísimo, pero hay una niña de por medio. Lamentablemente, a veces una no tiene la conciencia de lo que pueden repercutir sus palabras; por eso yo elijo guardar silencio, por respeto a mi familia, por respeto a mi hija, principalmente”. Beba Montes

De acuerdo con Beba Montes, no se trata de quién tiene la razón, ya que en la vida existen muchas versiones; y aunque agradece el interés de las personas, prefiere mantener silencio debido a lo delicado de la situación.

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¿Cómo reaccionó Beba Montes al supuesto coqueteo de su novia y Gala Montes?

Debido a que en medio de la polémica Gala Montes ventiló un supuesto coqueteo de la actual pareja de su hermana con ella, Beba Montes respondió tajante a los cuestionamientos al asegurar que tanto su novia como su hija no pidieron ser parte del problema:

“Ha sido muy complicado, lamentablemente, además de que mi hija no pidió estar involucrada, pues mi pareja tampoco; creo que también merece respeto, mi familia merece respeto. Yo doy respeto, así que lo pido”. Gala Montes

Finalmente, dejó claro que si en algún momento hay una reconciliación con su hermana Gala Montes, no será por redes sociales. Dejando en incógnita si la razón de su distanciamiento fue lo ocurrido en sus vacaciones juntas, como lo señaló Ana María Alvarado.

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