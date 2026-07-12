Gala Montes reaparece con emotivo mensaje para su sobrina tras cumplir promesa; ¿se reencontraron?: “Te amo”

Tras reportarse que Gala Montes y su hermana están peleadas, la exparticipante de La casa de los famosos México sorprendió al aparecer con un tatuaje dedicado a su sobrina menor. ¿Qué está pasando entre las hermanas Montes? Te contamos.

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Gala Montes y Crista Montes en conflicto. / Redes sociales

¿Por qué se dice que Gala Montes y su hermana ‘Beba’ están peleadas?

Pese a que Gala Montes mostró un distanciamiento de su hermana meses después de concluir su participación en el reality show 24/7, poco se sabía sobre el conflicto familiar hasta las recientes revelaciones de la actriz.

Hace unos días, Gala Montes ventiló enemistad con su hermana ‘Beba’, quien presuntamente no le permite ver a su sobrina. A través de un live, la intérprete de “Tacara” confesó que, tras el viaje que hizo con la menor por Tailandia y Japón, no se ha vuelto a comunicar con ella.

Aunque asegura estar tranquila al saber que le ha dado todo lo que está en sus posibilidades, Montes aseguró sentirse preocupada por su bienestar: “Yo estoy muy tranquila, sé que le he dado todo lo que he podido, pero estoy preocupada porque no me he podido comunicar con ella”.

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Gala Montes está distanciada de su hermana Beba y su sobrina. / Redes sociales

¿Qué hizo Gala Montes ante el supuesto distanciamiento de su sobrina?

En el mismo live, Gala Montes compartió que desde antes del distanciamiento con su sobrina, pensó en hacerse un tatuaje en su honor, por lo que, tras lo ocurrido, no dudó en realizarlo y compartir el diseño con sus seguidores.

A través de su cuenta personal de Instagram, la actriz de “El señor de los cielos” reveló una serie de fotos en las que se observa que tiene un nuevo tatuaje en el antebrazo. Aunque la imagen no es completamente clara, se puede ver que tiene el nombre de su sobrina menor; además, en la descripción agregó:

“Te amo, hermosa. Donde quiera que estés”, expresó; ante sus palabras, el apoyo de sus seguidores no se hizo esperar con comentarios como: “Me emperran que sean así contigo”, “Por fin lo hiciste, te quedó divino”, “Nadie me hará odiarte nunca”, entre otros.

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¿Cuál fue la respuesta de ‘Baba’ ante las declaraciones de la actriz Gala Montes?

Beba Montes, quien actualmente mantiene una relación con Itzel Legucha, no se ha pronunciado directamente al respecto, pero en algunos videos se ha mostrado indiferente al tema al hacer alusión a la funa.

Sin embargo, la periodista Ana María Alvarado reveló que aparentemente el distanciamiento aumentó tras el viaje al extranjero, ya que Gala Montes habría hecho de todo, mientras que su entonces pareja cuidaba a la menor.

“Lo que pasa es que Gala, digamos, anda enfiestadona, que durante todo el viaje a Tailandia, Icho fue el que se hizo como que cargo de la niña porque Gala andaba en su trip y no pelaba tanto a la niña”. Ana María Alvarado

Además, la periodista del programa Sale el sol señaló que le han contado varias cosas sobre la actriz, pero no puede compartirlas debido a que no es información que ha corroborado. Hasta ahora, Gala Montes no ha dado nuevas declaraciones.

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