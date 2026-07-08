Beba Montes publica VIDEO polémico junto a su hija; ¿indirecta a Gala? Le piden que no involucre a la menor

Horas después de que Gala Montes ventiló fuerte enemistad con su hermana ‘Beba'; la joven compartió un video que desató críticas debido a que apareció junto a su hija menor, a quien la actriz aseguró no ha podido ver desde hace unas semanas. ¿Fue una indirecta? Te contamos.

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Gala Montes asegura que su hermana no la deja ver a su sobrina. / Redes sociales

¿Qué fue lo que dijo Gala Montes sobre su hermana ‘Beba’?

En un reciente en vivo, Gala Montes, quien se especula tiene un romance con Emiliano Aguilar, volvió a encender la conversación sobre el supuesto distanciamiento con su hermana, ya que reveló que desde hace unas semanas no tiene comunicación con su sobrina.

Luego de que la exparticipante de La casa de los famosos México compartió una serie de fotos junto a la mejor de su viaje por Tailandia y Japón, sorprendió al decir que no ha tenido noticias de ella, pese a que recientemente su hermana celebró su cumpleaños.

“La última vez que vi a mi sobrina fue hace mucho; no sé nada de ella, no sé qué vio. En el viaje a Tailandia y a Japón no me decías nada, pero ahora”. Gala Montes

Sin embargo, la actriz dijo estar tranquila sobre la situación porque siempre ha intentado darle lo mejor a su sobrina: “Sé que le he dado todo lo que he podido, pero estoy preocupada porque no me he podido comunicar con ella”.

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Gala Montes estaría distanciada de su sobrina. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de ‘Beba’ Montes a las declaraciones de Gala Montes?

Horas después del live de Gala Montes, uno de los videos que ‘Beba’ Montes compartió semanas atrás volvió a adquirir notoriedad debido a que está acompañado por el texto: “Nos están funando y (mi hija) y yo así”.

Aunque no fue una respuesta directa para Gala Montes, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar en las últimas horas, mientras algunos defendieron a ‘Beba’, otros mencionaron que la actriz siempre ha sido utilizada por su familia.

“Creo que todos usan a gala a su conveniencia”, “No la metas al mismo costal”, “Me caes súper bien, pero solo te funan a ti” y “Le das permiso solo para los viajes con la tía”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Hasta ahora, ‘Beba’ Montes no se ha pronunciado directamente sobre las declaraciones de su hermana, pero constantemente comparte publicaciones junto a su hija.

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¿Cuándo comenzó el distanciamiento de Gala y ‘Beba’ Montes?

En septiembre de 2025, en TVNotas se dio a conocer que Gala Montes se sentía decepcionada y traicionada por su hermana

se dio a conocer que Una fuente cercana a las hermanas afirmó que ‘Beba’ se aprovechó del encierro de Gala en La casa de los famosos México para presuntamente extraer cerca de medio millón de pesos de su cuenta bancaria.

para presuntamente extraer cerca de medio millón de pesos de su cuenta bancaria. Tras lo ocurrido, Gala Montes despidió a su hermana del cargo de mánager , y poco después, ‘Beba’ Montes fue detenida en la Ciudad de México , destacando la ausencia de Gala en el lugar.

, y poco después, ‘Beba’ Montes fue detenida en la , destacando la ausencia de Gala en el lugar. Gala Montes rompió el silencio y aseguró que sabía lo mismo que el público, pero confirmó que ya había hablado con su hermana y que ella se encontraba bien. Desde entonces, la situación se había mantenido lejos de los reflectores, hasta las recientes declaraciones de la actriz.

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