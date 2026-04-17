Beba vs. Crista ¡round 2! La hermana de Gala Montes acaba con su mamá: “Me vendió”

La pelea entre Beba Montes y su mamá Crista Montes subió de nivel. Luego de que la madre de Gala Montes asegurara que se arrepiente de haber tenido hijas, Beba reaccionó sin filtros y lanzó una frase demoledora. El conflicto familiar vuelve a quedar expuesto públicamente y sin señales de reconciliación.

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¿Qué pasó entre Beba Montes y Crista Montes? La respuesta tras polémica por maternidad. / Redes sociales

¿Qué dijo Crista Montes sobre arrepentirse de haber tenido hijas y por qué causó polémica?

La controversia estalló luego de que Crista Montes, madre de Gala Montes y Beba Montes, hablara este martes de TVNotas en entrevista donde lanzó declaraciones que no pasaron desapercibidas y que rápidamente encendieron las redes sociales.

Durante la conversación, Crista fue tajante al afirmar que la maternidad fue una decisión de la que hoy se arrepiente, calificándola como una pérdida personal y emocional.

“Yo nací para tener hijos, pero hoy te puedo decir que es la peor inversión; por supuesto que me arrepentí. ¡Tanto trabajo que me costó tenerlas!” Crista Montes

Crista Montes detalló que atravesó complicaciones médicas graves antes y durante sus embarazos, incluyendo abortos, un embarazo extrauterino y problemas de salud que, asegura, la marcaron de por vida.

“‘Beba’ fue mi tercer embarazo. Ya llevaba 2 abortos… Tuve un embarazo extrauterino, de 2 meses. Casi me muero” Crista Montes

También recordó que perdió otro bebé entre el embarazo de Beba y Gala, además de enfrentar dos batallas contra el cáncer de mama: “Después me dio cáncer de mama, en 2 ocasiones. ¿Qué es eso? ¡Una gripita! Ajá”, ironizó.

Sus palabras no solo generaron indignación por el contenido, sino porque descartó cualquier intención de reconciliación futura, avivando así un conflicto familiar que ya venía gestándose desde hace años.

Crista Montes y Adrián Marcelo en entrevista / YT: UPC Adrián Marcelo / IG: @galamontes

¿Crista Montes negó ser homofóbica? Así habló de la orientación de Beba

En la entrevista con TVNotas Crista Montes, abordó la orientación sexual de su hija, negando cualquier actitud homofóbica, aunque sus palabras fueron duramente cuestionadas.

Sin reservas, lanzó declaraciones que causaron un fuerte rechazo: “Tuvo los hue... de acostarse con el novio, llegar borracha y decir que estaba embarazada, pero no los tuvo para decirme que era lesbiana”.

Crista también puso en duda el proceso personal de Beba: “Se me hace muy raro que a los 30 años descubra su preferencia… Es más fácil echarme la culpa. Ahora todo el tiempo se la pasa diciendo: ‘Soy lesbiana’. No nos interesa. Supéralo”.

Las declaraciones no quedaron ahí. Al hablar de la boda de Beba, volvió a usar un tono incendiario: “El papá va a entregarla. ¿Qué le va a entregar, si ya está más recorrida que nada?… Va a ser una ceremonia, una mamada. No me va a invitar y ni quiero ir”.

Para cerrar, lanzó una frase que dejó claro el nivel de ruptura entre ellas “Veo a ‘Beba’ y se me retuerce el estómago. ¡Es falsa!”.

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Beba Montes rompe el silencio ante declaraciones de Crista Montes sobre su maternidad. / Redes sociales

¿Ruptura total entre madre e hija? Beba Montes enfrenta a Crista Montes

Luego de que el conflicto familiar volviera a tomar fuerza en medios y redes sociales, Beba Montes, creadora de contenido y hermana de Gala Montes, decidió hablar públicamente a través de un video largo y emotivo. En él, explicó por qué no pudo seguir callando y por qué esta vez sintió la necesidad de contar su versión de los hechos.

Desde el inicio, Beba reconoció que no es una persona acostumbrada a ventilar su vida privada, pero también dejó claro que el silencio ya no era opción, sobre todo cuando el tema volvió a ponerse sobre la mesa de manera pública.

“Hay varios puntos que quiero tocar. El primero es el de vivir con una persona y no puedo afirmarlo como diagnóstico porque no soy psicóloga, ni psiquiatra con aparentes rasgos narcisistas. Lo digo desde mi vivencia, y desde mi vivencia no hay error ni mentira”. Beba Montes

Beba explicó que el daño no es algo que simplemente desaparece con el tiempo y que hay heridas que, aunque sanan parcialmente, dejan cicatrices permanentes: “Este tema ya me lastimó de todas las formas posibles y lo va a seguir haciendo, porque no es algo sencillo. Hay cosas que no se superan; simplemente se aprende a vivir con el dolor, y esta es una de ellas”.

Beba Montes / IG

Beba Montes rompe el silencio: ¿su madre la expuso y la “vendió” al ataque público?

El punto más fuerte de su testimonio llegó cuando habló directamente de la exposición mediática provocada por su propia madre. Beba Montes aseguró que no se trata de un hecho aislado, sino de una situación que se ha repetido durante años.

“Mi mamá sale hablando mal de nosotras, de mí y de mi hermana. En esta ocasión, porque generalmente siempre salgo embarrada, el tema central fui yo”. Beba Montes

Visiblemente afectada, lanzó una de las frases más contundentes del video, misma que rápidamente se viralizó: “Es muy cruel que sea mi propia mamá quien entregue el arma para que ustedes me fusilen. No me parece correcto y me parece profundamente doloroso, aunque es algo con lo que ya aprendí a vivir”.

Y añadió: “En esta sociedad es muy difícil cortar contacto con tu mamá, porque te condenan:

“Es que es tu mamá”. Y sí, es mi mamá, pero también fue quien me vendió para que me atacaran”. Beba Montes

Recordó además un episodio de su pasado que constantemente se ha utilizado para juzgarla públicamente, dejando claro que no piensa seguir dando explicaciones.

Beba Montes “En algún momento yo llegué a trabajar en un restaurante de chicas, y a partir de eso pasaron muchas cosas. Yo sé las circunstancias que estaba viviendo y las razones por las que hice ciertas cosas. No le debo explicaciones absolutamente a nadie”.

Para Beba, lo más doloroso no es el señalamiento externo, sino que provenga de alguien tan cercano como su madre.

Beba Montes revela si su mamá asistirá a su boda / Redes sociales

¿Beba Montes cuestiona la maternidad de su mamá tras llamarla “la peor inversión”?

En la parte final del video, Beba Montes reflexionó sobre la maternidad y lanzó un mensaje directo que dejó al descubierto su sentir frente a las declaraciones de arrepentimiento de su mamá.

“Si tanto se arrepiente de tener hijas, podría fingir que no existimos. Pero no: necesita hacer este circo mediático. Qué egoísmo”. Beba Montes

Beba fue clara al señalar que, desde su perspectiva, la maternidad no debería estar condicionada a recompensas emocionales o económicas: “Nadie es mamá para obtener algo a cambio. Una es mamá para criar, para soltar, para que los hijos hagan su vida. Pero cuando no se obtiene reconocimiento, dinero o agradecimiento, entonces somos las malagradecidas, las malas, las rebeldes”.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando se refirió a las declaraciones sobre su orientación sexual y al dolor que estas le causaron.

“Duele que salgan a decir: ‘A nadie le importa que seas lesbiana’. A mí sí me importa. Me costó muchísimo poder decirlo”. Beba Montes

Beba cerró su mensaje enviando palabras de apoyo a quienes atraviesan situaciones similares a la suya. “Este video es para decirte que no estás sola. La lucha es dura, pero vas bien. No tienes nada de qué arrepentirte, y mucho menos de qué avergonzarte”.

Hasta el momento, Gala Montes se ha mantenido al margen de la controversia, mientras que Crista no ha vuelto a pronunciarse al respecto.