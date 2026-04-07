Sobrina de Gala Montes es operada de emergencia: ¿Cuál es el estado de salud de la hija de Beba Montes?

La familia de la exhabitante de La casa de los famosos México, Gala Montes vuelve a colocarse en el centro de la conversación luego de que se revelara que su sobrina fue hospitalizada de emergencia para someterse a un procedimiento quirúrgico. La noticia comenzó a circular luego de que la Beba Montes, mamá de la niña, compartiera un video en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos.

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Beba Montes revela cómo descubrió su orientación sexual / Redes sociales

¿Qué le pasó a la sobrina de Gala Montes y por qué fue hospitalizada de emergencia?

De acuerdo con la información difundida por Beba Montes, su hija fue ingresada a un hospital para someterse a un procedimiento qurúrgico ambulatorio. Dentro del video, la menor se muestra calmada caminando sobre la cama del hospital y portando una bata médica previo a su intevención. La hermana de Gala, acompañó la publicación con un mensaje:

“Déjenle un mensajito de buena vibra”. Beba Montes

Aunque, inicialmente, no especificó la causa de la hospitalización, posteriormente la misma Beba Montes dejó entrever que la intervención estaría relacionada con un problema en las anginas, el cual, según la creadora de contenido, le impedía respirar correctamente. Además, en la misma publicación la influencer etiquetó a la doctora Marian Atsiri Prado Castro, especialista en otorrinolaringología y rinoplastía, lo que dio pistas a sus seguidores sobre el tipo de atención médica en la que se estaría sometiendo la menor.

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La beba Montes / Captura de pantalla

¿Cuál es el estado de salud de la hija de Beba Montes tras su cirugía?

Hasta el momento, la familia de Gala Montes no ha emitido un comunicado más amplio sobre la evolución de la menor. La única información disponible proviene de la publicación inicial donde al final se le puede ver a la menor con su ropa normal y una paleta de hielo.

Mientras tanto, seguidores de Beba Montes reaccionaron de inmediato al video, dejando cientos de mensajes de apoyo dirigidos a la pequeña. Entre los comentarios que destacan se encuentran:



“Que salga todo Incre”

“Nuestros mejores deseos! Les enviamos un abrazo”

“Que todo salga bien te mando la mejor vibra Bam”

“Todo saldrá bien”

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Beba Montes e Itzel Lechuga anunciaron su compromiso. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Beba Montes?

Beba Montes es una figura activa en redes sociales, donde ha logrado posicionarse como creadora de contenido y mánager artística. Sin embargo, gran parte de su exposición pública también está vinculada a su relación familiar con Gala Montes, reconocida actriz y cantante mexicana.

Durante los últimos años, Beba ha construido una comunidad sólida de seguidores en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana y momentos familiares incluyendo la crianza de su hija. A pesar de ello, la dinámica familiar de las hermanas Montes ha sido tema de conversación previamente, en especial tras la participación de Gala Montes en La casa de los famosos México 2024, donde la misma actriz dio a conocer que mantenía diferencias con su hermana, al igual que con su madre Crista Montes.

Actualmente, no hay confirmación de que Gala Montes y su hermana hayan tenido un acercamiento con aires de reconciliación.

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