Beba Montes da detalles de su boda con Itzel Lechuga y revela, ¿va a invitar a su mamá tras escándalos?

Beba Montes compartió nuevos detalles sobre su próxima boda con su prometida, Itzel Lechuga, un tema que ya comienza a generar conversación entre sus seguidores. Durante un reciente encuentro con medios, la influencer adelantó que están a punto de definir la fecha del enlace, el cual planean llevar a cabo en un ambiente íntimo y alejado de las grandes celebraciones.

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Beba Montes revela cómo descubrió su orientación sexual / Redes sociales

¿Cuándo será la boda de Beba Montes con Itzel Lechuga?

Beba Montes reveló que aún no tienen una fecha definida, pero aseguró que están muy cerca de concretarla. Según sus propias palabras, este proceso se resolverá en breve.

“También viene mi boda, entonces ya estamos pensando en la fecha, ya le vamos a poner fecha el próximo mes, súper emocionada” Beba Montes

La influencer explicó que su intención es que el enlace se lleve a cabo este mismo año, siempre y cuando logren organizarlo en los tiempos que tienen contemplados.

“Estamos tratando de ver si podemos hacerla este año, la verdad es que queremos una boda muy sencilla, algo muy pequeñito” Beba Montes

Sobre el tipo de celebración, dejó claro que no busca un evento ostentoso, sino algo más íntimo y significativo.

“Yo no soy fan de las bodas, y la verdad es que lo hago más como… pues porque mi novia tiene el sueño, bueno mi prometida tiene el sueño” Beba Montes

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Beba Montes e Itzel Lechuga anunciaron su compromiso. / Foto: Redes sociales

¿Dónde será la boda y cómo planea celebrarla de Beba Montes e Itzel Lechuga?

En cuanto al lugar, Beba Montes adelantó que tiene en mente realizar la ceremonia en Chetumal, apostando por un ambiente familiar y simbólico.

“La verdad es que la voy a hacer en Chetumal, tengo ganas como de, pues un ritual, algo bonito, algo muy familiar, sí, realmente sí, algo muy pequeño” Beba Montes

La influencer reiteró que su prioridad es mantener una celebración discreta, enfocada en su círculo cercano. También mencionó que aún no ha definido aspectos tradicionales de la organización, como padrinos o madrinas.

“Es que no les digo que no tengo ni la fecha, no, no le he pedido a nadie que haga absolutamente nada, no sé ni siquiera cómo funcionan esas cosas” Beba Montes

Respecto a la lista de invitados, confirmó que su hermana Gala Montes sí está contemplada. “Claro, pues obvio, pues es mi hermana, ¿cómo crees?”, respondió cuando fue cuestionada.

Además, comentó que recientemente ha tenido comunicación con ella debido a un viaje que Gala planea junto a su hija.

“La marqué hace rato porque, ¿qué crees? Que traen ahí un plan mi hija y ella, van a hacer ahí unas cosas, se van a ir por ahí… traen un viaje bastante largo” Beba Montes

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‘La Beba’ Montes, hermana de Gala, fue captada besando a su novia, Itzel Lechuga, en un evento en CDMX. La influencer reveló que ya viven juntas, su hija la adora y que pronto habrá boda. / Alejandro Isunza

¿Beba Montes invitará a su mamá a la boda?

Uno de los temas que más llamó la atención fue su relación con su madre, Crista Montes. Al ser cuestionada sobre si existe la posibilidad de reconciliación o una invitación al evento, Beba fue clara en su respuesta.

“Ay, pues ahí sigue, sigue igual, estamos en las mismas” Beba Montes

También confirmó que no ha habido acercamientos recientes. “No, no, no, no, todo bien”, dijo.

Recordemos que, la controversia familiar ha escalado debido a las declaraciones públicas de la madre de Gala Montes, quien ha reiterado en distintas entrevistas su versión sobre un presunto episodio de agresión. Según relató, el conflicto habría iniciado con una discusión doméstica en la que, afirmó, su hija le aventó un plato de cereal mientras comía: “Estoy comiendo y me sorraja un plato de cereal y dice que la violenta soy yo”.

Posteriormente, aseguró que ambas hijas habrían participado en un altercado físico:

“Luego, entre las chamacas me agarraron a golpes porque se pusieron de acuerdo”. Crista Montes

Ante estas acusaciones, la actriz ha negado haber ejercido violencia física y ha señalado que el distanciamiento responde a diferencias personales, manteniéndose hasta ahora versiones encontradas sin una resolución legal pública.

Sobre la posibilidad de incluirla en la boda, señaló que no lo considera probable debido al poco tiempo que falta y a la complejidad del conflicto.

“No creo, la verdad es que faltan pocos meses y dudo que arreglemos algo tan rápido, bueno, algo tan grande tan rápido, pero pues ahí andamos” Beba Montes

De esta manera, Beba Montes continúa con los preparativos de su boda enfocándose en un evento íntimo, mientras mantiene sin cambios la situación familiar que atraviesa actualmente.

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