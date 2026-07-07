Familia de Ernesto Laguardia reacciona a su participación en La casa de los famosos México: “Hay que tener calma”

La expectativa por la cuarta temporada de La casa de los famosos México continúa creciendo luego de que Ernesto Laguardia fuera presentado como el primer habitante confirmado del reality. Tras el anuncio oficial, el actor acudió a un programa, y reveló... ¿desacuerdo de su familia?

¿Cómo anunciaron a Ernesto Laguardia como participante de La casa de los famosos México 4?

Antes de revelar oficialmente a Ernesto Laguardia como el primer habitante de la cuarta temporada, La casa de los famosos México compartió una serie de pistas que despertaron la curiosidad del público. Entre ellas destacaban:



Un conejo de peluche con un moño azul,

Un uniforme de mecánico,

Un traje de época,

La imagen de dos personas bailando un vals,

Una figura de una quinceañera.

Estas referencias llevaron a la mayoría de los seguidores a pensar que se trataba de Ernesto Laguardia, pues él ha estado en proyectos relacionados a estas pistas.

Finalmente, y tal como muchos seguidores lo anticipaban, el lunes 7 de julio por la noche se confirmó que el actor formará parte del reality.

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Ernesto Laguardia confirmado en La casa de los famosos México 4 / Redes sociales

¿Cómo reaccionó la familia de Ernesto Laguardia a su participación en La casa de los famosos México 4?

Durante la entrevista en Hoy, los conductores conversaron con Ernesto Laguardia sobre el desafío que enfrentará al ingresar a La casa de los famosos México, donde permanecerá aislado mientras millones de personas siguen cada uno de sus movimientos.

Ante esto, fue cuestionado sobre el papel de las familias en esta etapa, asegurando que tanto su esposa como hijos, más allá de mostrar molestia, lo apoyaron con entusiasmo:

“Hemos platicado muchísimo, yo adoro a mi familia y siempre me siento a platicar con ellos y este fue un tema obligado. (...) Paty (su esposa) siempre me apoya, es una gran mujer. Mis hijos están emocionados y hay que tener calma con las redes. Ernesto Laguardia

Laguardia dejó claro que contar con el apoyo de su familia le brinda tranquilidad antes de enfrentar uno de los mayores retos de su carrera, pero que también espera no se dejen llevar por comentarios que surjan en redes sociales a partir de su participación.

Minuto 3:00.

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¿Cuáles son las telenovelas de Ernesto Laguardia más conocidas?

Ernesto Laguardia es un actor, conductor y productor mexicano, que inició su carrera artística a principios de la década de 1980 y rápidamente se consolidó como uno de los galanes más populares de las telenovelas mexicanas.

Ha estado presente en al menos 30 producciones televisivas, varias de ellas con papeles importantes. Aquí algunas de sus más conocidas:



Pobre juventud (1986-1987),

(1986-1987), Tiempo de amar (1987),

(1987), Quinceañera (1987-1988),

(1987-1988), La sonrisa del diablo (1992),

(1992), Lazos de amor (1995-1996),

(1995-1996), Amigos X siempre (2000),

(2000), Amigas y rivales (2001),

(2001), Amor real (2003)

(2003) Alborada (2005-2006)

(2005-2006) Fuego en la sangre (2008, participación especial)

(2008, participación especial) Corona de lágrimas (2012-2013), entre muchas otras más.

Hoy en la noche se confirmará al segundo habitante confirmado en La casa de los famosos México 4, ya hay nuevas pistas y las especulaciones han comenzado.

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