¡Actor de “Sabor a ti” al descubierto! ¿Le han pedido favorcitos para quedar en algún personaje? Ya lo sabemos

A Mario Morán su imagen y porte lo han convertido en una de las figuras del medio artístico muy atractivas, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Incluso reveló que ha recibido mensajes indecorosos subidos de tono por parte del público varonil.

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Mario Morán protagonizo la serie de Pedro Infante. / Fotos: Alejandro Isunza e IG @_mariomoran

¿Cómo reacciona el actor ante mensajes subidos de tono?

“Se da mucho en el ambiente gay, el cual es muy pesado. Eso es algo que sufren las mujeres con los hombres. También los hombres somos muy pesados. Entiendo que viene desde la fantasía del ser humano. ¿Qué les digo? Uno sabe a lo que se enfrenta al ser actor de telenovelas. Es parte del show y no me molesta. Aunque a veces digo: ‘¡Qué tontos, si piensan que les voy a contestar cosas tan sucias!’”.

Al actor no le disgusta que le manden halagos, pero recalcó que algunos rebasan lo aceptable. “He recibido mensajes muy se...es. No les diré cuáles, porque ustedes saben a lo que me refiero. Traspasan el respeto. Se les olvida que detrás de esa foto hay un ser humano que trabaja el respeto y la empatía. Ellos se imaginan que les contestaré igual de sucio. ¡Claro que no! Por ahora no me hace falta (la parte se...l). No tengo la necesidad. A lo mejor, cuando esté viejito échenme piropos. Ahí sí nadie me va a pelar (ríe)”.

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Mario Moran aseguró que ha llegado a recibir mensajes muy sexuales. / Mezcalent

¿Mario Morán utiliza su suerte en las redes para ligar?

Al ser deseado por hombres y mujeres, podríamos pensar que tiene buen pegue al ligar, pero él confesó que no:

“Sí me ha costado. Es algo de generación bastante triste. Nos hemos vuelto desechados. Una persona nos dice que no, pero ya tienes el catálogo. Se ha perdido el hecho de construir una relación a largo plazo. Me he sentido desechable. Aunque yo siempre escojo a la pareja (ríe). Le he echado la onda a chavas que me encantan y me han bateado. No siempre le gustas a todas o a todos”.

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Mario Morán se sincera sobre su suerte en el amor. / Captura de pantalla Redes sociales

¿Qué piensa sobre los “favores” subidos de tono para conseguir un personaje?

Aprovechamos la oportunidad y preguntamos si le han propuesto favores se...s a cambio de personajes en televisión. “Ese es uno de los clichés que dicen de la actuación y la música. Me llegaron a decir: ‘Te van a pedir que te moches se...ente en algún proyecto’. Gracias a Dios no me ha tocado vivir algo así. Estoy agradecido por el trabajo de las mujeres al luchar por la igualdad y el respeto al género. Eso también lo disfrutamos los hombres”.

Aunque es un galán de telenovelas, también le han dicho: ‘Gracias por participar’. “Me han rechazado de muchos castings. Todos los actores hacemos demasiados. No sé si ha sido por estándares de belleza. Lo que sí les puedo decir es que me he quedado frustrado por no saber por qué no me quedé. Sobre todo para mejorar esa parte”.

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Mario Morán habla sin filtros de los supuestos favores sexuales. / Fotos: Alejandro Isunza e IG @_mariomoran

¿Cómo se siente siente tras ser parte de “Sabor a ti”?

Esto dijo de que es el protagonista de la nueva telenovela Sabor a ti, producción de Lucero Suárez, que se estrenará por Las estrellas a partir del 21 de septiembre:

“A veces no me la creo. Ese ha sido un gran problema (ríe). Es un significado bien bonito y grande. Hace 15 años llegué a México con el sueño de protagonizar una telenovela. El camino ha sido como nunca me lo imaginé. Fue difícil el proceso. Somos muchos los que deseamos lo mismo. Siempre existe el más guapo y talentoso. En Puebla, la familia me chulea: ‘Mi hijito, eres el mejor’, pero cuando llegué a la Ciudad de México me di cuenta de que soy uno más”.

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Mario Morán en Sabor a ti con Eva Cedeño. / Fotos: Alejandro Isunza e IG @_mariomora

¿Cuál es la trayectoria de Mario Morán?

Debutó en episodios de La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

y Participó en las películas: No manches Frida y No manches Frida 2.

y Ha sido parte de telenovelas como Pasión y poder, La doña y Los ricos también lloran.

y Interpretó al ídolo de México Pedro Infante en su bioserie Se llamaba Pedro Infante , por ViX .

en su bioserie , por . Actualmente, será el protagonista de la telenovela Sabor a ti.

Cuenta con 508 mil seguidores en Instagram y 87.8 mil en TikTok.

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