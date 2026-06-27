Actor de Alegrijes y rebujos se puso a vender contenido exclusivo, ¡vaya que creció! ¿Por qué lo hizo?
Un actor de Alegrijes y rebujos, quien fue sometido a una cirugía a inicios de este 2026, vendió contenido exclusivo, te contamos quién es.
Un famoso actor de Televisa, recordado por su participación en telenovelas juveniles (incluida Alegrijes y rebujos), sorprendió hace un tiempo a sus seguidores, luego de revelar que se unió a una página para ofrecer contenido exclusivo. Te contamos los detalles.
¿Quién es el actor de Alegrijes y rebujos que vendió contenido exclusivo?
El actor de Alegrijes y rebujos que protagoniza esta noticia es Miguel Martínez (hospitalizado a inicios de este 2026), quien alcanzó la fama desde niño gracias a su participación en exitosas producciones de Televisa.
El también cantante confirmó hace poco más de dos años que decidió incursionar en una plataforma de contenido exclusivo.
Durante un encuentro con medios de comunicación, el integrante del espectáculo 2000’s x siempre habló sobre este nuevo proyecto, explicando que buscaba ampliar las opciones de contenido que ofrece a sus fans.
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¿Por qué el actor Miguel Martínez decidió vender contenido exclusivo?
De acuerdo con declaraciones hechas por el propio Miguel Martínez, anteriormente ya contaba con un sitio exclusivo para sus seguidores, pero decidió abrir una cuenta en una plataforma especializada donde esperaba conectar con un público aún más amplio.
Miguel Martínez explicó que la decisión de abrir su perfil fue tomada a finales del 2021, luego de analizar las solicitudes que constantemente recibía por parte de sus admiradores.
Ahorita, antes de que terminara el año, decidimos también abrir eso, porque estábamos nada más con la página de miguelmartinezvip.com. Y ahorita que también estamos con esa página, va bastante bien. La verdad es que siempre hemos tratado de hacer lo que nos pide el público y con eso vamos a seguir.
Su incursión en este tipo de contenido ha tenido como resultado aún más propuestas de sus seguidores, en casos específicos, hasta de vender ropa privada usada:
Me han estado insistiendo que por favor vendamos por ahí unos chones, que los rifemos o que hagamos una subasta. Me da un poquito de pena, porque lo que ponen es que quieran que sean usados.
El actor dejó claro que esa aventura no significó abandonar su carrera en la televisión o la música, sino diversificar los proyectos en los que participa.
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¿Cuál es la trayectoria de Miguel Martínez en televisión?
Miguel Martínez ha construido una sólida trayectoria en la televisión mexicana. A lo largo de su carrera ha participado en exitosas producciones como:
- Alegrijes y rebujos,
- Misión S.O.S.,
- Atrévete a soñar y
- La rosa de Guadalupe.
En el ámbito musical también ha desarrollado una destacada trayectoria, formando parte de proyectos como Código F.A.M.A. y el espectáculo 2000’s x siempre.
Asimismo, ha incursionado como conductor en programas como Hoy y Reto 4 elementos, ampliando así su presencia dentro de la industria del entretenimiento.
Por último, en fechas recientes Miguel Martínez se hizo viral debido a una atrevida foto que compartió en sus redes sociales, desatando miles de reacciones entre seguidores e internautas.
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