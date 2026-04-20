Miguel Martínez presume de todo con tremenda FOTO que, ¡dejó poco a la imaginación! “Con todo eso duermes”

Miguel Martínez, mejor conocido por su papel del ‘Alcachofa’ en la telenovela infantil ‘Alebrijes y rebujos’, compartió una vez más el impactante físico que tiene y que ha dejado a muchas y muchos con la boca abierta. ¡Te mostramos la fotografía que encendió las redes sociales!

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Miguel Martínez vuelve a ser tendencia en redes por su musculoso físico. / Facebook: Miguel Martínez

¿Cuál es la fotografía de Miguel Martínez con la que presumió su físico?

En redes sociales, Miguel Martínez compartió una fotografía que dejó poco a la imaginación de sus seguidores, pues se deja ver con algunas prendas y luciendo relajado para presumir su musculoso e impactante físico.

Pese a que comúnmente el también cantante se deja ver sin playera, la nueva fotografía ha dado de qué hablar para todos sus fans, quienes no tardaron ni un segundo en reaccionar y viralizar el candente momento.

La fotografía fue tomada de sus historias de redes sociales, donde el actor pasó un fin de semana tranquilo y agradable disfrutando del clima caluroso de la Ciudad de México al lado de sus amigos y su actual pareja Valeria Guajardo.

“Riquísimo”, “Está bueno”, “¡Qué gran cuerpo y guapo el alcachofas!”, “Bombón”, “¡Con todo eso duermes!”, fueron algunos de los muchos comentarios que seguidoras y seguidores manifestaron en redes sociales sobre la fotografía con poca ropa de Miguel Martínez.

Cabe recordar que, para lograr su físico, Miguel Martínez mantiene una disciplina de ejercicio y buena alimentación, la cual comparte en sus redes sociales como Facebook, pero principalmente Instagram.

Nuevamente, Miguel Martínez sacudió las redes sociales con impactante fotografía. / Foto: Instagram/@miguelmartinezoficial.

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¿Cuál es la edad de Miguel Martínez?

Miguel Martínez tiene actualmente 35 años y este 2026 ya los cumplió. El actor y cantante nació en el estado de Sinaloa.

En diferentes historias y publicaciones de sus redes, Miguel Martínez ha manifestado sentirse feliz por todo lo que ha logrado en su carrera como actor y cantante.

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¿En qué proyectos ha estado Miguel Martínez?

Miguel Martínez no solo ha ganado notoriedad en redes sociales por su físico, también ha destacado en varios proyectos de televisión como telenovelas y series como:



Alebrijes y rebujos.

Misión S.O.S.

Atrévete a soñar.

La rosa de Guadalupe.

De igual manera, el artista ha tenido una faceta como cantante en proyectos como:



Código F.A.M.A.

2000 x siempre

También se le ha visto como conductor en ‘Hoy’ y ‘Reto 4 elementos’.