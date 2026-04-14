Conductor de Hoy y una actriz mexicana, tras anunciar relación, ¿confirman embarazo? “Sí, muy contento”

Hace unos días un conductor de Hoy, quien también participó en diversas telenovelas infantiles, confirmó su romance con una reconocida actriz. Ahora, el escenario parece crecer, pues hizo una revelación acerca de su relación y habla sobre una posibilidad de convertirse en padres. ¿Lo confirmó?

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¿Qué conductor de Hoy confirmó su noviazgo con una actriz mexicana?

Recientemente Miguel Martínez, un famoso actor y conductor mexicano, compartió a TVNotas la noticia sobre su nuevo romance con la también actriz, Valeria Guajardo.

Miguel Martínez y Valeria Guajardo / TikTok: miguelmartinezoficial

Durante la entrevista, el intérprete nos contó sobre la emoción que le da esta nueva etapa en su vida personal:

Tenemos dos meses. Lo buena persona que es, tiene unos sentimientos increíbles, y una manera de ver la vida que me encanta. Miguel Martínez

Posteriormente, Martínez fue cuestionado sobre la forma en la que se conocieron, sobre todo porque existe una diferencia de edad de siete años: “ Por amigos en común, a mí me gustó desde la primera vez que te vi, pero nos hablamos como hasta la tercera vez que nos vimos ”, dijo el actor.

¿Sorprenden con embarazo?

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¿Miguel Martínez y Valeria Guarjardo, tras confirmar romance, revelan embarazo?

Aunque durante dicho encuentro con TVNotas el actor Miguel Martínez y Valeria Guajardo confirmaron que apenas llevan dos meses de relación, sí dejaron entreabierta la posibilidad de tener hijos y hasta de casarse.

Recientemente en un encuentro con la prensa, Miguel Martínez volvió a ser cuestionado sobre la posibilidad de convertirse en padres y su respuesta sorprendió:

Sí, enamoradísimo y contento. (...) Sí me gustaría, creo que ya estoy en edad también. Sí soy muy niñero, y me gusta mucho. Yo creo que a ella le agrada mucho la idea, pero por ahora estamos full de trabajo. Entonces todavía no. Miguel Martínez

Aunque sus planes a corto plazo no son los de convertirse en padres, Miguel sí reconoció que se visualiza con la actriz en ese escenario: “ Yo sí me estoy viendo con ella. La verdad soy de esas personas que no les emociona el fiestón y esas cosas ”, afirmó.

Además, el conductor adelantó que su pareja está por iniciar un nuevo proyecto televisivo, aunque prefirió no dar demasiados detalles, respetando los tiempos de anuncio oficial.

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¿Cuál es la trayectoria de Miguel Martínez en televisión?

Miguel Martínez es un actor mexicano que alcanzó gran popularidad desde niño, convirtiéndose en uno de los talentos juveniles más reconocidos de Televisa a inicios de los años 2000.

Su salto a la fama ocurrió en 2003, cuando obtuvo un papel protagónico en la telenovela infantil Alegrijes y rebujos, producción de Rosy Ocampo que impulsó su carrera de manera significativa.

Para 2004, protagonizó Amy, la niña de la mochila azul, consolidando su presencia en la televisión. A partir de ahí, participó en diversos proyectos, entre ellos:



Vivan los niños , donde interpretó a Santiago,

, donde interpretó a Santiago, La madrastra y,

y, Atrévete a soñar donde dio vida al personaje de Axel.

En años recientes, el actor ha diversificado su carrera al incursionar en la música, lanzando varios temas que han tenido buena aceptación entre su público.

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