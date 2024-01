Miguel Martínez se unió a la página azul ¡Hasta consiguió colaboración con famoso actor!

Miguel Martínez se ha consolidado como uno de los actores más reconocidos, puesto que participó en diversas producciones infantiles, tales como: Alegrijes y rebujos, Misión SOS, Atrévete a soñar y Cómplices al rescate, entre otros.

Incluso, sorprendió a todos cuando decidió unirse a los 2000’s x siempre, concierto que reunió a varios exactores que estuvieron en novelas como Amigos X siempre, Cómplices al rescate, El diario de Daniela y Carita de ángel.

Aunque el también cantante ha trascendido en su carrera al ser parte de proyectos como La rosa de Guadalupe, Quiero amarte, Hasta el fin del mundo, La mexicana y el güero, el famoso decidió incursionar en el mundo del contenido de adultos.

Miguel Martínez. / Instagram/ Apple TV

Miguel Martínez se unirá al plataforma azul y ya consiguió colaboración

En un encuentro con la prensa, Miguel fue cuestionado por los reporteros sobre la posibilidad de entrar a la plataforma azul de contenido para adultos y él respondió sin tapujos.

Tan contento está con este proyecto que ya hasta consiguió colaboración. ¿De quién se trata?

“Esa la maquinita azul la acabamos de lanzar. Ahorita, antes de que terminara el año, decidimos también abrir eso, porque estábamos nada más con la página de miguelmartinezvip.com. Y ahorita que también estamos con esa página, va bastante bien. La verdad es que siempre hemos tratado de hacer lo que nos pide el público y con eso vamos a seguir”. Miguel Martínez

Agregó: “Fíjate que acabamos de hacer una colaboración con una buena amiga mía. Si quieren saber de qué se trata, vayan ahí a ver a la página… No descartamos que haya muchas más… También tengo muy buenos amigos y no me molestaría, la verdad… Como el señor Julio Camejo. Le vamos a proponer”.

Miguel le hizo la contundente propuesta al cubano, quien se encontraba en el mismo evento: “Te vamos a hacer una propuesta, aprovechando que están todas estas cámaras. Vamos a hacer unas fotos sensuales para la página azul. ¿Qué opinas?” A lo que Camejo contestó: “Ya estás. Azul como tu chaleco. Sí, Migue me lo pide, sí”.

Finalmente, ambos actores cerraron el trato frente a las cámaras y opinaron que no tiene nada de malo que entre amigos puedan colaborar con fotografías de este tipo. Sin embargo, no confirmaron cuándo se podrían dar estas fotografías.

