Laura Pausini explota vs. sus fans ¿por no saberse sus canciones? ¡Estaban en primera fila en su concierto!

En uno de los conciertos de Laura Pausini de Madrid, España, se vivió un momento incómodo, luego de que la cantante italiana regañara a fans que compraron los boletos en primera fila para el evento musical por no cantar sus canciones. Esto disgustó a la artista y el momento quedó evidenciado. ¡Aquí están los detalles!

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El momento en que Laura Pausini regaña a fans se volvió viral en redes sociales. / Foto: IG/@laurapausini.

¿Qué le dijo Laura Pausini a fans durante concierto por no cantar sus canciones?

Laura Pausini se encontraba arriba del escenario cantando, pero tuvo que interrumpir la canción al notar que sus fans sentados en la primera fila no cantaban sus melodías: “Tengo que pararme, disculpen”, dijo la artista y la música se detuvo.

Posteriormente, la intérprete de ‘Se fue’, ‘Víveme’ y ‘En cambio no’ preguntó quién era la persona encargada de mostrar a la gente, en referencia al público que se mira en las pantallas gigantes del recinto donde se encontraba.

Al encontrar al técnico, desde el escenario le pidió que mostrara únicamente al público que se encontraban más allá de la primera fila, ya que manifestó que los de hasta el frente no se sabían las canciones porque no cantaban las melodías junto con ella.

“Señor, necesitas ir un poco más allá porque la primera fila paga mucho, pero no saben las canciones”. Laura Pausini.

El público aplaudió las declaraciones de Laura Pausini y, entre gritos y demás, se escucharon algunos testimonios de asistentes diciendo: “Yo me las sé todas”.

La cantante italiana siguió con el tema y mencionó:

“Allá cantan todos y ahí la primera fila no canta, chicos. Vamos a averiguarlo más. ¿No hay una cámara que se puede mover en medio de la gente también?” Laura Pausini.

Por último, Pausini de una manera peculiar, les pidió a sus fans VIP que no estuvieran callados y cantaran:

“Chicos de la primera fila, mover los labios” Laura Pausini.

“La primera fila paga mucho, pero no se sabe las canciones”. 😱🚨



¡#LauraPausini interrumpió su concierto en Madrid para regañar a los asistentes que no cantaban sus canciones! 🎤💃🏻 ☀️📺 #SaleElSol #SESAlMomento pic.twitter.com/ZVNC7qq0HZ — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) April 20, 2026

Cabe recordar que la cantante se encuentra en una gira de conciertos “Yo canto World Tour” en diferentes países de Europa y Latinoamérica, que durará este 2026 y 2027.

México será uno de los países donde Laura Pausini se presentará para este año como parte de esta gira de conciertos.

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¿Cuándo se presentará en concierto Laura Pausini en México?

En noviembre del 2025, Laura Pausini reveló las fechas de presentaciones de conciertos en México para este 2026.

Los días y sedes donde la cantante italiana dará sus shows musicales son:



Ciudad de México: 2 de mayo de 2026.

Guadalajara: 5 de mayo de 2026.

Monterrey: 7 de mayo de 2026.

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Laura Pausini se encuentra en una gira de conciertos por Europa y Latinoamérica. / Foto: IG: @laurapausini

¿Cuál es el precio de los boletos de concierto para ver a Laura Pausini en México en primera fila?

Los precios para ver a Laura Pausini en concierto en primera fila en México pueden variar, dependiendo del recinto.

Para el caso de su primera fecha en la Ciudad de México, el boleto más caro y en zona VIP se encuentra en: 4 mil 502 pesos.

En el caso de Guadalajara llega hasta los 4 mil 929 pesos y en Monterrey el mismo precio.

¿Cuáles han sido otros momentos incómodos durante conciertos de Laura Pausini?

El regaño a fans en un concierto en Madrid por parte de Laura Pausini, no es la primera ocasión que sucede.

En una de sus presentaciones en Barcelona a inicios de abril de este 2026, la cantante se percató de que uno de sus fans estaba bostezando y se acercó con él y le pregunto cuál canción le gustaba para que ella la interpretara.

“He visto que bostezabas. Escúchame, ¿quieres una canción en particular? Porque yo quiero que te diviertas y te vayas y después que hagas el amor con ella, ¿Sabes?” Laura Pausini.