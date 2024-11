Detienen en Puebla a Marilyn N: Supuesta psiquiatra que se hacía pasar como amiga de Laura Pausini

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó este 21 de noviembre sobre la aprehensión de Marilyn N, una mujer acusada de ejercer como psiquiatra sin contar con las credenciales necesarias. El caso se viralizó rápidamente debido a que la detenida afirmaba tener una relación cercana con la cantante italiana Laura Pausini, algo que la artista desmintió públicamente.

En un comunicado difundido a través de la red social X (anteriormente Twitter), la Fiscalía de Puebla confirmó que el arresto fue realizado en colaboración con la Fiscalía de Tlaxcala.

“La Fiscalía de Puebla aprehendió a Marilyn N, quien presuntamente se hacía pasar por psiquiatra. En colaboración con la Fiscalía General de Tlaxcala, el mandamiento judicial por usurpación de profesión se cumplió en aquella entidad. La investigación continúa”, señala el documento.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron una licencia de conducir tipo A que pertenecía a la acusada. Además, difundieron una fotografía de Marilyn N, quien aparece vistiendo una chamarra oscura, lentes y un gorro que cubría su cabello.

La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios había clausurado previamente el consultorio de Marilyn N en Puebla el pasado 19 de noviembre, lo que marcó el inicio de una serie de denuncias públicas.

Cofepris y otras entidades investigan

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) abrió una investigación tras recibir múltiples denuncias sobre la falta de certificación profesional de Marilyn N. Además, se está revisando la regulación de los consultorios médicos para evitar situaciones similares en el futuro.

Por su parte, la plataforma médica Doctoralia, que conecta a pacientes con profesionales de la salud, aclaró que Marilyn N nunca formó parte de su red de especialistas, a pesar de que en redes sociales se afirmaba lo contrario. En un comunicado, la empresa subrayó que sus procesos de verificación son estrictos y que la acusada no cumplía con los requisitos para ser incluida en su plataforma.

¿Qué dijo Laura Pausini sobre el caso?

Una de las principales razones por las que el caso de Marilyn N atrajo tanta atención mediática fue su presunta relación con Laura Pausini. La acusada compartió en redes sociales fotografías donde aparece junto a la cantante, afirmando ser su amiga cercana.

Ante la creciente presión en redes, Laura Pausini respondió a través de su cuenta de Instagram, mostrando sorpresa ante las afirmaciones:

“Mucha gente me está preguntando eso, no entiendo el porqué. No tengo idea sinceramente de quién es, pero veo en su página algunas fotos conmigo. ¡Quizás es una fan! ¿Por qué todo el mundo me pregunta eso? ¿Me pueden explicar qué está pasando con esta señora?”, escribió Pausini, dejando claro que no tiene ningún vínculo con Marilyn N.

La cantante sugirió que las fotografías podrían haber sido tomadas en algún evento público, como ocurre frecuentemente con fans que se acercan para pedirle fotos.

Reacciones y consecuencias

El caso de Marilyn N ha desatado una serie de debates en redes sociales sobre la regulación de los profesionales de la salud, así como sobre los peligros de la desinformación. Autoridades y organizaciones como Cofepris han insistido en la importancia de verificar la autenticidad de los médicos y especialistas antes de contratar sus servicios.

Mientras tanto, la investigación sigue en curso, y las autoridades han instado a cualquier persona afectada por las acciones de Marilyn N a presentar su denuncia. Este escándalo no solo expone fallos en la supervisión de los profesionales de la salud, sino también el impacto que la desinformación puede tener en la opinión pública.