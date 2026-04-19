Esposa de Alberto N ‘el Patrón’ reaparece y lanza mensaje tras haberlo denunciado por violencia familiar

A principios de abril, Alberto N, también conocido como ‘el Patrón’, fue detenido en San Luis Potosí luego de que su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero, lo acusara de presunta violencia. El luchador pasó unos días en prisión y fue puesto en libertad con la condición de que cumpliera ciertas medidas impuestas por un juez.

Desde el comienzo del caso contra el exparticipante de ‘La granja VIP’, la ciclista no quiso dar declaraciones. Y es que, según lo reportado por diversos medios, no se sentía lista y las heridas en su rostro eran muy evidentes.

No fue hasta hace unas horas que Mary Carmen usó su Instagram para dar a conocer cómo se encuentra actualmente, ¿qué dijo? Te contamos todo lo que dijo.

Esposa de ‘Patrón’ / Redes sociales

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¿Por qué Alberto N ‘el Patrón’ salió de prisión?

Alberto N ‘el Patrón’ fue detenido el pasado 6 de abril en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico, ubicado en San Luis Potosí, luego de que su esposa marcara al 911. Según el comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia potosina, el luchador estaba golpeando a su esposa cuando la policía llegó a la escena.

La denunciante testificó que Alberto la estaba violentando de forma física y verbal. Tras el arresto, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales.

Luego de 48 horas, fue llevado al penal conocido como ‘la Pila’, donde se llevó a cabo su primera audiencia el 9 de abril. En esa ocasión, se le impuso prisión preventiva mientras se desarrollaban las investigaciones correspondientes.

Si bien se creía que el famoso quedaría en la cárcel, sorpresivamente fue puesto en libertad el 11 de abril, luego de que, en una segunda audiencia, él aceptara la culpabilidad de sus acciones y mostrara estar arrepentido. Se reportó que un juez habría impuesto algunas medidas cautelares que incluirían no acercarse a la víctima y pagar una compensación por el daño de un millón de pesos.

Cabe mencionar que una fuente cercana a Rodríguez contó para TVNotas que ella decidió aceptar la compensación para ponerle un alto a la polémica. Dijo que el deseo de la ciclista es recuperar su paz, poder divorciarse del luchador y quedarse con una de sus propiedades.

El Patrón / Redes sociales

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Así fue como la esposa de Alberto N ‘el Patrón’ reapareció tras denunciar al luchador

Hace algunas horas, Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de Alberto, compartió un par de historias en Instagram que han dado mucho de qué hablar. En la primera, se puede ver a Mary Carmen en lo que parece ser una carrera de bicicleta. No se alcanza a ver el rostro de la mujer. El post vino con el siguiente mensaje:

“Mi familia siempre al rescate. Gracias” Mary Carmen Rodríguez

La segunda historia fue un collage de fotografías en las que se observan algunos momentos del trayecto, incluyendo una imagen de Mary con sus amigos. Rodríguez está usando unos lentes de sol. Se desconoce si las imágenes son actuales o no, pero, en caso de que sean recientes, todo indica que ya está mejor.

Esposa de ‘Patrón’ / Redes sociales

¿Cuándo se divorciarán Mary Carmen Rodríguez y Alberto N ‘el Patrón’?

Hasta el momento, ni ‘el Patrón’ ni su esposa han mencionado nada acerca de cuándo o cómo se dará su divorcio. No obstante, una fuente cercana a ella contó a TVNotas que la ciclista cree que el caso legal por maltrato podría acelerar el trámite.

“Ella no quiere dinero o hundirlo. Solo quiere recuperar su tranquilidad. El divorcio será otorgado rápido por este antecedente. Esperamos que ‘el Patrón’ no quiera ponerse conflictivo en este asunto. Además, Mary Carmen también está protegiendo a sus hijos. Aunque no son de él, sí convivían mucho y no quiere que les pase algo después a ellos. No se lo perdonaría”, comentó.

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