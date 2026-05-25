Director deportivo de América Femenil acusado de golpear a su esposa: “La arrastró, la tiene acorralada”

El exfutbolista Luis Fuentes, quien actualmente es director deportivo del América Femenil, se encuentra envuelto en el escándalo por supuestamente haber agredido a su esposa, Ana Yosiry Castro, quien en redes sociales hizo la señal de auxilio. En medio de la controversia, un amigo de la expareja contó a TVNotas que, efectivamente, ha habido maltrato.

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Director de América femenil, Luis Fuentes

¿Cómo habrían comenzado las presuntas agresiones de Luis Fuentes contra su esposa Ana Yosiry?

Luego de que la semana pasada el caso circulara en distintos medios de comunicación, ahora nuestra fuente nos cuenta la historia: “En 2024 se fueron a vivir a Cuernavaca, y él comenzó a agarrar la fiesta y el alcohol. Agredía verbal y físicamente a Ana Yosiry. Destrozaba cosas y rompía puertas. A ella la jalaba del cabello y la arrastró, le aventaba objetos”.

De acuerdo con nuestro informante, al parecer, ya había antecedentes que dejaban entrever banderas rojas.

“Desde 2015 había cierto maltrato, con algunos empujones, pero en 2024 las agresiones subieron de nivel. Ella le decía que lo iba a denunciar, pero él le contestaba que, si hablaba, no lo contratarían, y los afectados serían ella y sus hijos, por no contar con el dinero para sus gastos”. Fuente de TVNotas

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Director de América femenil, Luis Fuentes

¿Luis Fuentes le fue infiel a Ana Yosiry con integrante del América Femenil?

En septiembre de 2025, relata el amigo de la expareja, Luis fue contratado como director del América Femenil, con lo cual regresó con su familia a vivir a la CDMX. Cuando todo apuntaba a que las cosas se habían calmado en cuanto a la presunta violencia, narra nuestra fuente, a los meses se habría gestado una infidelidad.

“Él comenzó a andar en febrero con la secretaria técnica del equipo femenil, Fernanda Acosta, quien tenía novio, pero lo dejó por Luis. Nos comentan que, al parecer, ya anduvo también con otro jugador del Pachuca, que también estuvo casado”. Fuente de TVNotas

Ana Yosiry, según nuestra fuente, descubrió el presunto engaño de Luis: “Ella le cachó mensajes, y nosotros, los amigos, le empezamos a decir que ya los habíamos visto. Es un secreto a voces, hasta la fisioterapeuta del equipo hizo de Cupido entre ellos; sin embargo, por códigos del equipo, él no se podía relacionar con ella”.

Nos contó que Fuentes habría sido confrontado por su ex: “Cuando Ana Yosiry lo encaró hace un mes, Luis sí se lo aceptó y la amenazó con que, si iba al club y armaba algún desastre y corrían a Fernanda, se iba a juntar con ella. Y él se fue de la casa donde vivía con su familia”.

Según nuestra fuente, ya están preparando los trámites del divorcio.

Fuente de TVNotas “Ya se reunieron los abogados de ambos y, hasta donde sé, estaban justo en el proceso de meter legalmente el trámite y llegar a un convenio”.

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Ana Yosiry habría pedido ayuda en redes tras presunta violencia de Luis Fuentes: ¿por qué borró el video y teme por su integridad?

En redes sociales, Ana Yosiry publicó la señal de auxilio. Ante esto, el amigo de la expareja dijo:

“Fue hace un mes, en un video que subió a TikTok, porque él la estaba agrediendo verbalmente. Estuvo 3 días arriba, pero lo borró, porque él le reclamó”. Fuente de TVNotas

Ella, narra el informante, ha pensado interponer una denuncia por las agresiones, pero ha tenido una poderosa razón para no hacerlo. “Se ha detenido por sus hijos. Luis les ha dicho a ellos que su mamá lo quiere meter a la cárcel y los menores se han puesto a llorar, le han pedido que no lo haga. Ana siente que él los manipula y que la tiene acorralada por ellos”.

Los allegados a Ana Yosiry, indica nuestra fuente, están alarmados. “Donde vive, los vecinos están muy atentos. Le han pedido que, por cualquier cosa, les grite. Por las noches pasa una patrulla afuera de la casa, y ella teme por su integridad. Si ya la golpeó, nos preocupa que eso pueda ascender. Aunque no hay una medida de restricción, los abogados de ella le dijeron a Luis que no se le puede acercar, porque todavía le puede meter la demanda penal, y él ha respetado eso”.

¿Luis Fuentes ya enfrentaba otras demandas antes del escándalo con Ana Yosiry?

Finalmente, nos comentaron que Luis Fuentes ya ha tenido otras demandas.

“Una por pensión alimenticia de una hija y otra por reconocimiento de paternidad, en Chetumal. Ahorita está súper posicionado en el América, porque acaban de ganar el campeonato con el área femenil, pero con estos antecedentes, y ahora lo de su esposa, no sabemos qué ocurrirá. Ana Yosiry tiene miedo de que compre a las autoridades, solo pedimos justicia”.

¿Quién es Luis Fuentes? El director del América Femenil que está en el ojo de la polémica

Es un exfutbolista que formó parte de las alineaciones de varios equipos mexicanos, como América (con el que fue bicampeón), Pumas, Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana.

Se incorporó como director deportivo del América Femenil en septiembre de 2025. Recientemente logró un campeonato con la escuadra que dirige, por lo que atraviesa un gran momento en la institución.

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