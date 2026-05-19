Rafa González vuelve a Los Recoditos tras acusaciones de violencia: así fue su polémico regreso en Nashville

Después del escándalo, las dudas y el silencio, Rafa González reapareció donde menos lo esperaban. El cantante volvió con Banda Los Recoditos en Nashville, despertando emoción, polémica y muchas preguntas que aún siguen en el aire.

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¿Cómo fue el regreso de Rafa González con Banda Los Recoditos en Nashville?

El nombre de Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, volvió a apoderarse de las tendencias luego de semanas de incertidumbre tras las acusaciones de violencia en su contra. Esta vez, no por la controversia… sino por su inesperado regreso a los escenarios.

Fue en Plaza Mariachi, en Nashville, Tennessee, donde el cantante apareció nuevamente junto a Banda Los Recoditos, marcando oficialmente su reincorporación tras haber estado fuera desde marzo de 2026. El momento rápidamente se volvió viral: videos, gritos, celulares en alto y un público sorprendido por verlo de vuelta.

Rafa González interpretó varios de los éxitos más conocidos del grupo, demostrando que su conexión con el público y con la banda sigue intacta. En clips difundidos en redes sociales, se le observa sonriente, cercano con los fans y completamente entregado al show.

La reacción no se hizo esperar. Mientras algunos celebraron su regreso como uno de los vocalistas más importantes del regional mexicano, otros recordaron la polémica que rodea su nombre y cuestionaron el momento de su retorno.

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¿Por qué Rafa González salió de Los Recoditos tras acusaciones de violencia?

La salida temporal de Rafa González, vocalista de ‘Los Recoditos’, ocurrió a inicios de marzo de 2026, luego de que su ex pareja, Fernanda Redondo Cortés, hiciera públicas acusaciones en su contra.

A través de redes sociales, la mujer difundió un video en el que lo señaló por presunta violencia física, psicológica y emocional durante su relación. Entre los señalamientos más delicados, mencionó un supuesto episodio ocurrido frente a sus hijos, lo que detonó una fuerte conversación digital y mediática.

El caso generó reacciones encontradas: mientras algunos usuarios apoyaron las declaraciones de la denunciante, otros pidieron esperar a que se esclareciera la situación antes de emitir juicios.

Ante la presión mediática, Banda Los Recoditos anunció que Rafa González quedaría temporalmente fuera de sus actividades, en lo que se desarrollaban las investigaciones correspondientes. La agrupación decidió mantener distancia sin cerrar la puerta a una posible reincorporación.

¿Qué dijo Rafa González sobre las acusaciones en su contra?

Desde que estalló la polémica, Rafa González negó de manera contundente las acusaciones de violencia. En sus declaraciones públicas, el cantante sostuvo que todo se trataba de difamaciones.

El vocalista aseguró estar dispuesto a colaborar con las autoridades para aclarar la situación legal y demostrar su inocencia. Su postura se mantuvo firme durante las semanas en las que permaneció alejado de los escenarios.

Aunque no se han revelado detalles públicos sobre una resolución definitiva del caso, reportes recientes indican que el proceso habría avanzado de manera favorable para el cantante, lo que facilitó su regreso a Banda Los Recoditos.

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¿Cómo será la gira de Los Recoditos tras el lanzamiento de su nuevo álbum?

La agrupación sinaloense se encuentra promocionando el sencillo “Zúmbale”, además de “Coma inducido”, temas que han comenzado a posicionarse entre los fans del regional mexicano.

Por si fuera poco, Los Recoditos ya tienen fecha para el lanzamiento de su próximo álbum titulado “Piratita”, el cual llegará el 21 de mayo de 2026 y marcará una nueva etapa en su carrera.

Con Rafa González de vuelta en los escenarios, la banda apuesta por reconectar con su público y dejar atrás la controversia, aunque el tema sigue latente y forma parte de la conversación que rodea al cantante.