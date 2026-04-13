Alberto ‘N’, ‘el Patrón': ¿Qué compensación obtendría la esposa del luchador tras la denuncia de violencia?

Tras pasar 6 días en prisión por el delito de violencia física y verbal contra su todavía esposa, Mary Carmen Rodríguez, Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, obtuvo libertad condicional el pasado sábado 11 de abril. Ahora ha salido a la luz información sobre lo que pasó realmente, cómo están las cosas y qué viene para el luchador.

Personas cercanas a la pareja nos confirman que la relación entre el exparticipante de La granja VIP y Mary Carmen se ha acabado, y que ella iniciará en próximos días el papeleo del divorcio: “Ella ya no quiere estar con él. Lo que pasó la marcó de por vida y no quiere relación alguna con Alberto”.

“Mary Carmen jamás se imaginó que llegaran a este punto las agresiones. Entendía que ‘el Patrón’ fuera una persona reactiva y que sus discusiones escalaran a gritos y cosas verbales, pero llegar al grado de los golpes, eso no se lo perdonará”, dijo.

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‘El Patrón’ fue detenido tras un llamado al 911 realizado por Mary Carmen, quien denunció agresiones físicas y violencia familiar. / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Cuál es la compensación económica que recibirá Mary Carmen Rodríguez de Alberto ‘N’ ‘el Patrón’?

Nos cuentan que Mary Carmen Rodríguez, esposa de ‘el Patrón’, aceptó la compensación económica como reparación del daño, porque, al final de cuentas, no quiere complicar más las cosas. “Aunque lo agarraron en la situación de violencia, ella no quiere verse envuelta en el caos mediático que esto supondría. Nos cuenta que su teléfono no ha parado de sonar, para que dé alguna declaración, pero no está lista. Lo que pasó la ha marcado de por vida”.

“Hace poco nos dijo que ella ya no estaba tan tranquila con las actitudes de Alberto, que siempre era muy violento ante ciertas situaciones, pero que él le aseguraba que su pasado de violencia había quedado atrás y que era un hombre nuevo, cosa que al final no ocurrió. De hecho, cuando él participó en el reality, ella estaba más tranquila, porque no estaba a su lado. Entendía el juego y por eso siempre lo apoyó, pero realmente ella estaba en paz, porque no lo tenía cerca”. Fuente a TVNotas.

Aunque, hasta el momento, no se sabe cómo sucedieron los hechos, nos cuentan que Mary Carmen no va por el dinero, solo quiere estar alejada. “Ella no quiere dinero o hundirlo. Solo quiere recuperar su tranquilidad. El divorcio será otorgado rápido por este antecedente. Esperamos que ‘el Patrón’ no quiera ponerse conflictivo en este asunto. Además, Mary Carmen también está protegiendo a sus hijos. Aunque no son de él, sí convivían mucho y no quiere que les pase algo después a ellos. No se lo perdonaría”.

“Lo único que pedirá es la casa, porque es donde están sus hijos y tienen estabilidad, pero más no. Ella no quiere tener contacto con él. Solo quiere estar lejos. Está acudiendo con un profesional para poder salir de esta situación, al igual que sus hijos”. Fuente a TVNotas.

Por otro lado, personas cercanas a él nos relatan que su carrera en el deporte está acabada: “Ya lo suspendieron de The Crash, que es la empresa donde trabajaba. La verdad, no creo que lo vuelvan a contratar, y se viene un pleito legal más, porque tenía fechas pactadas para luchas y ahora que se tuvieron que cancelar, tendrá que pagar compensaciones”.

Para concluir, nos aseguraron: “Él tiene propiedades en Estados Unidos. No sé si venda alguna para poder solventar todos los gastos que se le vienen encima, que no es cosa fácil. Nunca imaginó todo lo que pasaría solo por sus arranques violentos. Se había salvado de varias, pero esta vez la suerte le jugó en contra”.

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‘El Patrón’ y Mary Carmen Rodríguez no tenían hijos en común. Su matrimonio duró poco más de tres años. / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Qué dijeron las autoridades tras la detención de Alberto ‘N’ ‘el Patrón’?

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) emitió un comunicado donde dio a conocer que inició un proceso de investigación contra el luchador Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, por el presunto delito de violencia familiar.

“La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí inició las investigaciones en contra de Alberto ‘N’, quien es señalado del probable delito de violencia familiar en agravio de su pareja sentimental, en hechos ocurridos en Lomas del Tecnológico, en la capital potosina”, detalló la dependencia.

Además, agregó que “el imputado fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, tras ser detenido en flagrancia por agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), luego de un llamado de auxilio realizado por la víctima la tarde del lunes 6 de abril”.

“De acuerdo con la denuncia de la víctima, al encontrarse con Alberto ‘N’ al interior de un domicilio del fraccionamiento Lomas del Tecnológico, se habría iniciado una discusión que llevó al imputado a consumar diversas agresiones físicas y verbales contra su pareja”.

“Después de la detención efectuada por los agentes de la GCE, el señalado fue puesto a disposición de agentes del Ministerio Público, quienes se encargarán de integrar debidamente la carpeta de investigación y presentarlo ante la autoridad judicial en la audiencia inicial, donde deberá responder por los actos que se le imputan”, puntualizaron las autoridades locales.

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‘El Patrón’ y su esposa Mary carmen Rodríguez protagonizan una polémica tras la denuncia de violencia en contra del luchador. / Redes sociales

¿Qué dijo Mary Carmen Rodríguez tras la captura de Alberto ‘N’, ‘el Patrón’?

Fue a través de un mensaje que Mary Carmen Rodríguez le mandó a una de las presentadoras de Venga la alegría, que se supo sobre ella tras la agresión que sufrió a manos del luchador y exparticipante del reality show La granja VIP 2025.

En dicho texto, la mujer mencionó que estaba relativamente bien, pese a todo lo que había pasado. Sin querer dar muchos detalles al respecto, señaló que continuaría con el proceso legal y que aún “no se encontraba lista” para dar una entrevista a los medios de comunicación.

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¿Cuáles son las polémicas de ‘el Patrón’?

Alberto ‘N’, conocido como ‘el Patrón

En 2009 pasó a la empresa WWE, donde luchó por varios años, sin conseguir un éxito arrasador.

En 2011 toma el nombre de ‘el Patrón’, para luchar. Empieza a ganar batallas y se convierte en uno de los ídolos más importantes de las luchas a nivel mundial.

Así como llegó el éxito, también llegaron los problemas. En 2014 se supo que golpeó al encargado de las redes sociales de la WWE. Dos años después, lo corrieron de la empresa por dar positivo en el control antidoping.

En 2016 fue arrestado en Australia junto con su hermano por golpear a un hombre en un bar.

En 2017, su entonces novia, la luchadora Paige, lo denunció por violencia física y psicológica, y fue detenido en EU.

En 2020, su entonces pareja lo denunció por delitos de agresión sexual. Se decía que pasaría toda su vida en la cárcel, pero días después la víctima aseguró que mintió en sus declaraciones, y se exoneró de cualquier cargo.

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