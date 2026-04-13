Alberto ‘el Patrón’ no fue liberado por acuerdo millonario, ¡destapan la verdadera razón! ¿Qué pasó?

La reciente liberación del luchador Alberto ‘el Patrón’, ha desatado una fuerte polémica en redes sociales. Tras haber sido señalado por agredir física y verbalmente a su esposa, Mary Carmen Rodríguez, el caso ha generado debate, pues aunque se señala que los cargos se retiraron por un acuerdo millonario, la realidad parece ser otra. ¿Cuál es?

Alberto de Río ‘el Patrón’ audiencia inicial / Redes sociales

¿Cómo fue la agresión de Alberto ‘el Patrón’ a su esposa?

Según información compartida por el periodista Gabriel Cuevas, la agresión atribuida a Alberto ‘el Patrón’ a su esposa, Mary Carmen Rodríguez, presuntamente no sería un hecho aislado, sino el resultado de varios comportamientos violentos que presuntamente se habrían extendido por varios meses.

De acuerdo con su versión, el luchador incluso habría llegado a romperle la nariz a su esposa. Esta información, señaló, proviene del testimonio de una vecina que le habría narrado los episodios ocurridos:

Venía presentando Alberto unos cambios de carácter bastante fuertes, porque cómo es posible que el hombre que me prometió que me cuidaría me está celando incluso de las mismas amigas. (...) Alberto le avienta la bicicleta a Mary Carmen y es la primera agresión física que a ella le preocupa. Gabo Cuevas

Las agresiones presuntamente continuaban, y aunque los vecinos estaban al tanto de lo que pasaba, no se metían en el tema debido a las constantes amenazas que les lanzaba.

La agresión que terminó con la denuncia al ‘Patrón’, presuntamente fue de la siguiente manera: “ Cuentan que la arrastró por las escaleras, del cabello, porque ella ya iba a bajar con su bicicleta. (...) En ese forcejeo él le empieza a pegar en el rostro, ella se mete al baño, toma el celular, marca al 911 ”, señaló Cuevas.

El sábado 12 de abril finalmente fue liberado al llegar presuntamente a un acuerdo con la víctima. ¿Cuál fue?

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¿Alberto ‘el Patrón’ no fue liberado por un acuerdo económico?

El sábado 12 de abril se confirmó la liberación de Alberto ‘el Patrón’, quien estuvo en prisión preventiva durante algunos días, mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

Aunque muchos creían que podría pasar un tiempo en la cárcel, la cosa cambió rápidamente, ya que llegó a un acuerdo con Mary Carmen Rodríguez. Un millón de pesos recibió la víctima a cambio del “perdón”, y aunque fue duramente criticada por su decisión, presuntamente habría otra razón que la llevó a acceder.

En información retomada de Radio Fórmula, una comunicadora que mantuvo una conversación con Rodríguez, pudo saber que a la esposa del ‘Patrón’ presuntamente le importaban mucho las consecuencias que podrían sufrir los hijos del exluchador a esta situación:

Pero hay algunas explicaciones detrás de lo ocurrido, como que la señora se sentía preocupada por el futuro de los hijos del gladiador dado que ellos no tienen a nadie que los cuide en caso del encarcelamiento de su padre. Radio Fórmula

Aunque no es la madre biológica de los tres menores, ha asumido su cuidado desde su matrimonio con el luchador. Ante la posibilidad de que él permaneciera en prisión, surgía la incertidumbre sobre quién se haría cargo de los niños, algo que presuntamente afectó en la decisión de Rodríguez Lucero.

Esto solo ha sido una especulación, ya que ni ‘el Patrón’ ni Mary Carmen Rodríguez Lucero han confirmado la información , por lo que se mantiene en el ámbito de la especulación.

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Alberto ‘el Patrón’ presuntamente liberado gracias a sus hijos / Redes sociales, Radio Fórmula y canva

¿Cuál es la trayectoria de Alberto ‘el Patrón’ en la lucha libre?

Alberto ‘el Patrón’ es hijo del legendario luchador ‘Dos caras’ y sobrino de ‘Mil máscaras’. Antes de subir al ring, incluso tuvo un breve paso por la lucha grecorromana, representando a México en competencias internacionales.

Su debut profesional llegó en el circuito mexicano, donde luchó bajo el nombre de Dos caras Jr., formando parte de empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

El salto a la fama global ocurrió cuando firmó con WWE en 2009. Durante su etapa en WWE logró importantes triunfos, entre ellos ganar el Royal rumble de 2011 y convertirse en campeón mundial en múltiples ocasiones, incluyendo el Campeonato de la WWE y el Campeonato mundial peso pesado.

Tras su salida de WWE, continuó su carrera en otras promociones internacionales y mexicanas, incluyendo Lucha Libre AAA Worldwide, donde nuevamente utilizó el nombre: ‘el Patrón’.

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