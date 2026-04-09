Reportan que Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, quedó en prisión preventiva por supuesta agresión a su esposa

Hace unas horas, se llevó a cabo la audiencia inicial por el caso de Alberto ‘N’, mejor conocido como ‘el Patrón’, quien fue detenido a principios de semana por presuntamente agredir a su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero, en San Luis Potosí.

Si bien había circulado la versión de que, supuestamente, las partes involucradas podrían llegar a un acuerdo económico para evitar un proceso legal, todo indica que no fue así. Y es que se reporta que un juez impuso prisión preventiva al exparticipante de ‘La granja VIP’. Esto es todo lo que se sabe.

El Patrón / Redes sociales

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¿Por qué Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, fue detenido en San Luis Potosí?

El pasado 6 de abril, se dio a conocer que Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, había sido detenido en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico, ubicado en la capital de San Luis Potosí, luego de que su esposa marcara al 911.

Según lo dicho por las autoridades, la demandante alegó que el luchador la estaba agrediendo de forma física y verbal tras una intensa discusión. Aparentemente, él todavía la estaba violentando cuando la policía llegó a la escena, por lo que procedieron a su arresto.

Fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. Luego de 48 horas, fue trasladado al penal conocido como ‘La Pila’, en espera de su audiencia inicial, en la que se dictaminaría si podía continuar su proceso en libertad o se le dictaba prisión preventiva.

De acuerdo con lo reportado por diversos periodistas, incluyendo Gabo Cuevas, esta no era la primera vez que el atleta agredía a su esposa. Presuntamente, Alberto era muy celoso y la lastimaba con el objetivo de aislarla. También se mencionó que él pensaba que ella le era infiel con Dan Noyola, un exparticipante de Exatlón México.

Mary Carmen no ha querido dar declaraciones oficiales, pero mandó un mensaje a ‘Venga la alegría’ diciendo que se encontraba relativamente bien y que estaba siendo asesorada por un equipo legal. De igual forma resaltó no estar lista para hablar con la prensa.

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¿Qué pasará con Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, tras recibir prisión preventiva?

De acuerdo con información preliminar, Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, supuestamente fue acusado formalmente de violencia familiar durante su primera audiencia. La defensa del luchador intentó aplazar el proceso con una “duplicidad de término”.

Al final, se reportó que el juez del caso decidió iniciar el proceso formalmente y darle prisión preventiva en lo que se realizan las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, el equipo del luchador o sus abogados no han querido dar declaraciones.

No obstante, se ha reportado que, aparentemente, los abogados de Mary Carmen buscan que se reclasifique el delito a intento de feminicidio, alegando que las lesiones que le ocasionó son muy graves.

De acuerdo con el Código Penal de San Luis Potosí, ‘el Patrón’ podría pasar hasta 7 años en prisión, en caso de que resulte culpable por el delito de violencia familiar. En tanto que, si logran que el delito cambie a intento de feminicidio, la condena podría aumentar hasta 26 años.

¿Quién es Alberto ‘N’, ‘el Patrón’?

Alberto ‘N’, mejor conocido como ‘el Patrón’,

Ha trabajado con empresas como WWE, Lucha Libre AAA Worldwide (AAA), y Total Nonstop Action Wrestling (TNA).

Ha obtenido diversos títulos a lo largo de su carrera artística.

En 2011, se casó con Ángela Velkei, con quien tuvo tres hijos. Se divorciaron en 2016. La mujer falleció en 2022. Empezó a circular la versión de que Alberto le quitó la vida, pero esto no ha sido confirmado.

En 2020, fue arrestado en Texas. Fue acusado de presuntamente agredir sexualmente en una mujer y amenazar con dejar a su hijo en medio de la carretera.

Salió libre tras pagar una fianza y llegar a un acuerdo. Él sostiene que ella intentó chantajearlo y, como se negó, lo denunció.

Se le vio en ‘La granja VIP’.

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