YosStop rompe en llanto y revela el trauma que aún no supera tras su paso por prisión

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, YosStop soltó una confesión que dejó helados a sus fans: su libro está listo pero también abrió heridas profundas que aún intenta sanar.

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YosStop absuelta / Redes sociales

¿YosStop lanzará libro autobiográfico? Rompe en llanto y enciende alarmas: ¿revelará secretos inéditos de la cárcel?

La influencer mexicana Yoseline Hoffman Badui, conocida como YosStop, volvió a colocarse en tendencia luego de publicar un video en el que aparece llorando mientras comparte uno de los momentos más importantes de su vida: el cierre de su libro autobiográfico. Este proyecto, que le tomó varios años, no solo marca un logro profesional, sino también una etapa emocional cargada de recuerdos, dolor y sanación tras su paso por prisión.

Visiblemente conmovida, YosStop confesó que escribir este libro fue mucho más que redactar páginas: fue enfrentarse a sus propios demonios y a las secuelas psicológicas que arrastra desde uno de los episodios más mediáticos de su vida.

“Tengo mucho sentimiento porque acabo de terminar mi libro, o sea, han sido años y años de escribirlo, de darle vueltas, de pasarlo una y otra vez, de darle forma y oficialmente hoy 18 de mayo de 2026 acabo de escribir la última parte” YosStop

Este anuncio rápidamente se volvió viral, ya que la figura de YosStop sigue generando interés en redes sociales, especialmente por su transformación personal y el cambio de contenido que ha adoptado en los últimos años.

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YosStop

¿Qué dijo YosStop sobre el proceso de sanar un trauma tras la cárcel?

Uno de los puntos más impactantes del video fue cuando YosStop habló abiertamente sobre el trauma emocional que ha enfrentado desde su salida de prisión, un tema que ha tocado en diversas ocasiones, pero nunca con tanta profundidad.

La influencer dejó claro que sanar no es sencillo ni inmediato, derribando la idea de que el tiempo lo cura todo rápidamente.

“Ha sido muy duro, uno pensaría que un trauma así se sana eventualmente y sí, pero casi 5 años y todo lo que se vivió, todos los aprendizajes son demasiados” YosStop

Las palabras de Yoss conectaron muchísimo con sus seguidores, sobre todo con quienes la han acompañado desde 2021, cuando su caso explotó y se volvió uno de los más polémicos en México. YosStop contó que decidió poner todo en su libro para no olvidar lo que vivió y, de paso, poder ayudar a otras personas que estén pasando por algo similar.

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¿De qué tratará el libro de YosStop y qué secretos revelará?

Aunque no ha dado a conocer el título oficial ni la fecha exacta de lanzamiento, YosStop adelantó que su libro incluirá detalles completamente inéditos sobre su vida, incluyendo momentos que, hasta ahora, solo conocía su círculo cercano.

La propia influencer reconoció sentir una mezcla de emoción y miedo por exponer esta parte tan íntima de su historia.

“Me da mucha emoción que por fin vayan a poder leer esta parte de la historia que nadie, nadie sabe más que mis cercanos. Es algo muy padre que también me da mucho miedo”. YosStop

La narrativa, según sus palabras, nace desde su lado más vulnerable y busca mostrar su evolución personal.

¿Quién es YosStop y cómo cambió su vida tras salir de prisión?

YosStop, cuyo nombre real es Yoseline Hoffman Badui, es una influencer y creadora de contenido mexicana que alcanzó enorme popularidad en YouTube gracias a su estilo directo, polémico y sin filtros. Durante años se convirtió en una de las figuras más virales de internet en México al hablar de escándalos, influencers, cultura digital y temas controversiales que constantemente la colocaban en tendencia. Su personalidad fuerte y sus comentarios sin censura hicieron que acumulara millones de seguidores, pero también múltiples críticas y enfrentamientos públicos.

La vida de YosStop dio un giro radical en 2021, cuando fue detenida tras verse involucrada en un proceso legal relacionado con la difusión de contenido sensible en redes sociales. La influencer permaneció cerca de cinco meses en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, hasta que obtuvo su libertad condicionada luego de llegar a acuerdos legales y ofrecer disculpas públicas. Ese episodio marcó un antes y un después en su carrera, pues pasó de ser una figura enfocada en la polémica digital a hablar abiertamente sobre salud mental, ansiedad, emociones y crecimiento personal.

Tras salir de prisión, YosStop aseguró que comenzó un profundo proceso de transformación emocional y personal. La influencer retomó sus redes sociales con un enfoque más íntimo y menos confrontativo, compartiendo reflexiones sobre maternidad, bienestar y sanación emocional. Además, consolidó su relación con el empresario Gerardo González, con quien se casó y posteriormente se convirtió en madre de su primera hija en 2023.