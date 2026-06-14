¿Pablo Lyle podría salir de prisión pronto tras la muerte de su padre? Revelan detalles de su posible libertad

El actor Pablo Lyle se encuentra de luto y viviendo uno de los momentos más duros de su vida: perdió a su papá Jorge Lyle sin poder verlo, pero en medio del dolor surge una versión que lo cambia todo… su posible salida de prisión estaría más cerca de lo esperado.

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Redes sociales/Mezcalent

¿Por qué Pablo Lyle no pudo despedirse de su padre antes de morir en México?

El caso de Pablo Lyle, actor mexicano que cumple condena en Estados Unidos, vuelve a dar de qué hablar tras confirmarse la muerte de su padre, Jorge Lyle. El protagonista de telenovelas y cine intentó obtener un permiso humanitario para salir de prisión, pero le fue negado, impidiéndole viajar a México para despedirse.

En medio de la crisis familiar, el equipo legal de Pablo Lyle en prisión en Estados Unidos habría buscado todas las opciones posibles para que el actor pudiera ver a su papá con vida. Sin embargo, las autoridades penitenciarias rechazaron la solicitud, dejando al actor sin la oportunidad de darle el último adiós.

La negativa no solo marcó un momento devastador para el actor, sino que evidenció las limitaciones legales que enfrenta mientras cumple su sentencia.

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Muere el papá de Pablo Lyle / Mezcalent / Redes sociales

¿De qué murió el padre de Pablo Lyle, Jorge Lyle?

La muerte del padre de Pablo Lyle ocurrió el 13 de junio en Mazatlán, Sinaloa, a los 77 años, luego de varios días con complicaciones de salud. El señor Jorge Lyle ya enfrentaba un cuadro delicado debido al Alzheimer, enfermedad que deterioró progresivamente su estado.

La situación se agravó tras un accidente doméstico dentro de la casa de reposo donde vivía, lo que provocó una fuerte caída. Este incidente detonó un empeoramiento acelerado en su salud, hasta derivar en su fallecimiento.

Familiares se mantuvieron atentos durante los últimos días, conscientes de que el panorama era crítico. Para Pablo Lyle, la noticia llegó en medio del encierro, sin la posibilidad de acompañar a su familia ni de vivir el duelo de manera cercana.

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¿Qué es el permiso humanitario que Pablo Lyle solicitó en prisión?

El llamado permiso humanitario o “furlough” en Estados Unidos, que pidió Pablo Lyle, es un recurso legal que permite a personas privadas de la libertad salir temporalmente por situaciones extraordinarias, como la enfermedad grave o fallecimiento de un familiar cercano.

En el caso de Pablo Lyle y su intento de salir de prisión, su defensa habría presentado pruebas médicas que acreditaban el estado delicado de su padre. No obstante, las autoridades consideraron que no cumplía con todos los requisitos o que el riesgo no era viable.

Además, el hecho de que su padre estuviera en México complicaba aún más el proceso, ya que implicaba un traslado internacional bajo custodia estricta.

Este tipo de permisos no son automáticos, y dependen de criterios como comportamiento, nivel de riesgo y condiciones legales, factores que finalmente jugaron en contra del actor.

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Pablo Lyle juicio / Redes sociales y canva

¿Pablo Lyle podría salir libre antes tras buen comportamiento?

En medio del duelo, una nueva versión ha encendido la conversación: Pablo Lyle podría quedar en libertad antes de cumplir su sentencia completa. Expertos y comentaristas han señalado que el actor ya habría sido trasladado a un penal de menor seguridad, lo que suele ser una señal de la etapa final de una condena.

De acuerdo con comentarios difundidos en medios como Radio Formula: “Pablo está por salir de la cárcel. Ya falta poco. Él tiene una condena… en el 2023 le dan estos 5 años que se cumplirían en febrero del 2028. Pero pongan atención, él ya fue trasladado a una prisión de menor seguridad, lo que implica, según los expertos, que está por salir de prisión.”

La reducción de condena por buen comportamiento en el sistema estadounidense puede alcanzar hasta el 85% de la sentencia, lo que colocaría su posible liberación entre diciembre de 2026 y principios de 2027.

“Cuando tienes un buen comportamiento… si ya cumpliste con el 85% de esa condena, es muy probable que salgas en ese tiempo… estamos a meses de que Pablo pueda salir”, se explicó.

Este escenario abre una nueva etapa para el actor, quien podría recuperar su libertad antes de lo previsto, aunque todo dependerá de los procesos legales y administrativos finales.