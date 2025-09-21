Mi adorable maldición, telenovela en la que un actor murió y el protagonista está en la cárcel ¿Está maldita?

En 2017, la televisora de San Ángel estrenó la telenovela ‘Mi adorable maldición’, una producción de Ignacio Sada que rápidamente conquistó al público con una historia llena de supersticiones, romance y drama. La telenovela estuvo protagonizada por Renata Notni y Pablo Lyle, quienes se convirtieron en una de las parejas juveniles más recordadas de ese año.

Sin embargo, los sucesos trágicos que han afectado a algunos miembros del elenco han reforzado la idea entre los usuarios de que, tal como su nombre lo indica, “tiene una maldición”, lo cual ha generado un ambiente de fatalidad alrededor de la telenovela.

Pablo Lyle y Renata Notni fueron protagonistas de ‘Mi adorable maldición’. / IMDb

¿De qué trató la telenovela ‘Mi adorable maldición?

La trama de ‘Mi adorable maldición’ sigue la vida de ‘Aurora Sánchez’ (Renata Notni), una joven que al nacer queda marcada por la tragedia, ya que su madre muere durante el parto. Los habitantes de su pueblo, dominados por supersticiones, comienzan a señalarla como “maldita” y la culpaban de cualquier desgracia que ocurría.

A pesar del rechazo, ‘Aurora’ crece con un carácter noble y fuerte. Su vida da un giro cuando conoce a Rodrigo Villavicencio (Pablo Lyle), un joven de buen corazón que desafiará todos los prejuicios para estar con ella. Sin embargo, ambos enfrentan intrigas, envidias y obstáculos que ponen a prueba su amor.

La telenovela es una adaptación de la radionovela ‘Lola Calamidades’ de Julio Jiménez, así como de la producción colombiana ‘Bella Calamidades’. Cabe señalar que Ernesto Gómez Cruz participó en la historia, quien dejó huella con su talento en esta trama marcada por la tragedia y las supersticiones.

¿Cuál fue el elenco de ‘Mi adorable maldición’?

Con su mezcla de romance y drama, ‘Mi adorable maldición’ dejó una huella en el público que aún recuerda la historia de la joven marcada como “maldita”, pero destinada al amor verdadero.

El elenco principal fue:

Renata Notni como Aurora Sánchez

como Aurora Sánchez Pablo Lyle como Rodrigo Villavicencio

como Rodrigo Villavicencio Laura Carmine como Elsa

como Elsa Patricia Navidad como Aurora de la Cruz

como Aurora de la Cruz Cecilia Gabriela como Brígida

como Brígida Maya Mishalska como Aurora Romero

como Aurora Romero Claudio Báez como Severo Villavicencio

como Severo Villavicencio Alejandro Ávila como Apolinar

Sin embargo, este proyecto ha estado enredado por la tragedia. Algunos de sus actores han vivido lastimosos capítulos en su vida personal.

¿Qué actor de ‘Mi adorable maldición’ murió?

Ernesto Gómez Cruz, reconocido primer actor que murió a los 90 años, dejó un legado invaluable en la actuación mexicana. Su última aparición en televisión fue en ‘Mi adorable maldición’, proyecto que cerró con broche de oro una trayectoria destacada.

Posteriormente, se retiró de la vida pública debido a complicaciones de salud, entre ellas demencia senil. En 2019, expresó con nostalgia que, aunque su pasión por la actuación seguía intacta, las oportunidades en el medio ya no llegaban.

El 6 de abril de 2024, el cine mexicano perdió a una de sus grandes figuras: Ernesto Gómez Cruz, actor veracruzano con más de 150 películas en su trayectoria.

Ernesto Gómez Cruz murió a los 90 años. / IMDb

Gómez Cruz será recordado por su participación en clásicos como:

‘Los caifanes’,

‘El callejón de los milagros’,

‘El infierno’ y

‘Principio y fin’, así como por su enorme legado en el teatro y la televisión.

Su partida dejó un vacío en la industria, pero también un legado imborrable que lo mantiene como uno de los actores más importantes en la historia del cine nacional.

¿Qué actor y protagonista de ‘Mi adorable maldición’ está en la cárcel?

Pablo Lyle, protagonista de ‘Mi adorable maldición’, fue declarado culpable de homicidio involuntario en 2022 por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años al que golpeó tras un incidente vial en Miami en 2019.

En febrero de 2023, el juez lo sentenció a 5 años de prisión y 8 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario y un curso obligatorio de manejo de la ira. Actualmente, cumple su condena en Everglades Correctional Institution, una prisión estatal de menor seguridad ubicada en Miami.

Pablo Lyle juicio / Redes sociales y canva

Antes de que su vida diera un giro inesperado por los problemas legales que hoy lo mantienen en prisión, Pablo Lyle fue uno de los galanes más prometedores de las telenovelas. En 2017 protagonizó el proyecto ‘Mi adorable maldición’, producción de Ignacio Sada, que rápidamente se ganó el cariño del público.

La química entre Pablo Lyle y Renata Notni fue aplaudida por la audiencia, consolidándolo como protagonista de melodramas y como uno de los rostros juveniles más fuertes de Televisa en ese momento.

La producción de ‘Mi adorable maldición’ protagonizada por Pablo Lyle y Renata Notni, que inicialmente se perfilaba como un gran éxito, se ha visto rodeada de varios sucesos trágicos, lo que ha hecho que muchos se cuestionen si hay factores ocultos detrás de ellos. ¿Una maldición?