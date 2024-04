El último adiós a Ernesto Gómez Cruz por familiares y amigos

El primer actor Ernesto Gómez Cruz falleció la noche del sábado 6 de abril, a los 90 años, ya que padecía Alzheimer y su salud se fue deteriorando, según reveló su hija en entrevista para TVNotas. Don Ernesto fue velado en una funeraria del centro de la CDMX, donde platicamos con su hija Virginia, quien nos contó cómo fueron los últimos días del querido histrión.

Virginia y Elvira Gómez, hijas de Ernesto Gómez Cruz / Liliana Carpio, TVNotas 2024

“Estos últimos días estuvo muy enfermo, decaído, ya no reaccionaba. No reconocía a quien estaba alrededor de él. Dejó de comer, de tomar agua. Ya no caminaba y no aguantó su cuerpo. Estaba en su casa y el último día fuimos a hospital a urgencias, pero ya no se pudo hacer nada”.

Familiares y amigos, le dan el último adiós al primer actor Ernesto Gómez Cruz en funeraria de la CDMX.

/ Liliana Carpio

Sobre cómo vivió su enfermedad:

“Tenía como seis años que le habían diagnosticado demencia senil y fue evolucionando. Se le olvidaba comer o comía y a los 10 minutos pedía de comer, a ese grado. No se acordaba quién era uno. A veces se deprimía porque a él lo que le gustaba era trabajar, pero su memoria ya no le permitía hacerlo”.

Fotografía del funeral de Ernesto Gómez Cruz, amigos y familiares / Liliana Carpio, TVNotas, 2024

Los restos del actor serán cremados este lunes 8 de abril a las nueve de la mañana y su familia cumplirá su última voluntad: “Me decía que quería que lo cremáramos y lleváramos su cenizas a Veracruz, su tierra natal. Me dijo que un bosque, no en el mar. Todavía no sabemos a dónde exactamente, y por lo pronto me las voy a llevar conmigo”.

“Como papá era muy estricto, pero muy buen padre y consentía mucho a sus nietos. Estoy muy orgullosa de él. Estuvo en las oficinas de la ANDA (Asociación Nacional de actores) trabajando muy contento, viendo por sus compañeros, hasta que la enfermedad lo dejó”.

¿Quiénes estuvieron en el funeral de Ernesto Gómez Cruz?

Durante el funeral se realizó una misa de cuerpo presente y entre las personalidades estuvieron sus amigos: Salvador Sánchez, Roberto Sosa, Evangelina Martínez y Jaime Lozano, entre otros, además de sus seis hijos, así como varios de sus nietos y admiradores.

¿Quién fue Ernesto Gómez Cruz?

Cabe señalar que Ernesto Gómez Cruz deja una gran tanto en cine, teatro y televisión. Estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y su debut en cine fue en ‘Los caifanes’ (1967), Realizó más de 160 películas tales como: ‘El imperio de la fortuna’ (1986), ‘El callejón de los milagros’ (1995), ‘La ley de Herodes’ (1999) y ‘El crimen del padre Amaro’ (2002).

Ernesto Gómez Cruz and David Villalpando in El Norte (1983). / Imdb.com

En televisión protagonizó las telenovelas ‘El padre Gallo’ (1986), ‘El vuelo del águila’ (1994), ‘María José' (1995), por mencionar algunas. En el musical ‘Aventurera’, estuvo 20 años. Su última telenovela fue ‘Por amar sin ley’ (2018) y además compartió su experiencia dando clases en sus últimos años.

Ernesto Gómez Cruz y Gael García caracterizados como obispo y sacerdote, respectivamente / IMDb, Alameda Films

¡Descanse en paz el primer actor Ernesto Gómez Cruz!