Ernesto Gómez Cruz: ¿De qué murió el primer actor?

La comunidad del entretenimiento en México está de luto después del fallecimiento del renombrado actor Ernesto Gómez Cruz este sábado. A los 90 años de edad, este artista dejó un legado indeleble en el cine y la television mexicanos, con varias más de 100 películas. Será recordado por su notable desempeño en cintas emblemáticas como ‘El crimen del padre Amaro’ (2002), la icónica ‘Los caifanes’ (1967), ‘El infierno’ (2010), entre otras destacadas. En televisión protagonizó las telenovelas ‘El padre Gallo’ (1986), ‘El vuelo del águila’ (1994), ‘María José' (1995), por mencionar algunas. En el musical ‘Aventurera’, estuvo 20 años. Su última telenovela fue ‘Por amar sin ley’ (2018) y además compartió su experiencia dando clases en sus últimos años.

La Asociación Nacional de Actores confirmó la noticia del fallecimiento a través de sus redes sociales la noche del 6 de abril. En entrevista en el funeral, la hija del actor, Virginia, informó que su padre padecía Alzheimer.

Ernesto Gómez Cruz y Gael García caracterizados como obispo y sacerdote, respectivamente / IMDb, Alameda Films

Ernesto Gómez Cruz se retiró de la actuación por problemas de salud

Durante la 61ª entrega de los Premios Ariel en la Ciudad de México, en junio de 2019, el actor habló con los medios, entre ellos, ‘Ventaneando’, y adelantó su eventual retiro de eventos públicos:

“Me he sentido muy mal. Estoy enfermo. Serían mis últimas presentaciones, pienso yo, sin ser muy negativo. Ya disfruté de estos eventos. Sonaría muy funesto (decir qué padecía). Tengo que aprovechar estos instantes que ya no es el Gómez Cruz de años atrás. Ya gocé mi tiempo y ahora, sin ser muy negativo, esperar el momento. Espero que ese momento tarde en llegar”, mencionó. Ernesto Gómez Cruz

Checa: ‘Fofo’: Mujer rompe el silencio tras agresión: “Tardé 25 días en recuperarme”, VIDEO

¿De qué murió Ernesto Gómez Cruz?

Esta tarde en entrevista para TVNotas Virginia, hija del actor dijo: “Estos últimos días estuvo muy enfermo, decaído, ya no reaccionaba. No reconocía a quien estaba alrededor de él. Dejó de comer, de tomar agua. Ya no caminaba y no aguantó su cuerpo. Estaba en su casa y el último día fuimos a hospital a urgencias, pero ya no se pudo hacer nada”.

“Tenía como seis años que le habían diagnosticado demencia senil y fue evolucionando. Se le olvidaba comer o comía y a los 10 minutos pedía de comer, a ese grado. No se acordaba quién era uno. A veces se deprimía porque a él lo que le gustaba era trabajar, pero su memoria ya no le permitía hacerlo”.

La actriz Zaide Silvia Gutiérrez, a principios de 2023, reveló que el actor podría estar enfrentando una enfermedad degenerativa. Aseguró que el primer actor experimentaba episodios de pérdida de memoria y desorientación durante las filmaciones.

“Cada semana le decía lo que iba a suceder. Había veces en que se acordaba. A veces no y a veces no podía ubicar quién era yo. Siempre fue muy entusiasta y siempre deseando volver a la pantalla porque la vocación es algo a lo que no se puede renunciar”, dijo. Zaide Silvia

Checa: Mhoni Vidente lanza aterradora predicción por el eclipse solar del 8 de abril y advierte qué no hacer ese día

La última foto de Ernesto Gómez Cruz en Instagram

El famoso histrión compartió en sus redes hace unos días una foto con Julissa, actriz con la que participó en la película ‘Los caifanes’, película dirigida por Juan Ibáñez, estrenada en 1967. La cinta fue protagonizada por Enrique Álvarez Félix, Julissa, Ernesto Gómez Cruz, y Lucha Villa, entre otros. La película sigue la historia de un grupo de jóvenes de clase alta en la Ciudad de México durante una noche de travesuras y conflictos.

Por último, se dio a conocer que el actor recibió un homenaje la tarde del domingo en la funeraria, Casa Prim, ubicada en la colonia Juárez. A las 5 de la tarde, recibió a amigos, fanáticos y familiares del actor.

Mira: El último adiós a Ernesto Gómez Cruz por familiares y amigos