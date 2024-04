‘Fofo’: Mujer rompe el silencio tras agresión: “Tardé 25 días en recuperarme”, VIDEO

Hoy se dictaminó que ‘Fofo’ deberá permanecer en prisión preventiva justificada luego de agredir a una mujer el pasado jueves 22 de febrero en el estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan. Las imagenes quedaron grabadas en un video viral que sacudió el internet tras su filtración.

El pasado jueves 4 de abril, el popular influencer fue detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y fue trasladado al reclusorio de Barrientos.

De acuerdo con un periódico de circulación nacional, la persona identificada con las iniciales A.M.V expresó a los medios su desconcierto ante el hecho de que el influencer la agrediera, dado que ella estaba dispuesta a asumir la responsabilidad por el accidente causado con su camioneta.

Explicó que el evento, se desencadenó después de que su camioneta chocara contra el espejo retrovisor del vehículo de otra mujer. A pesar de sus intentos por comunicarse y ofrecerse a contactar a su seguro para asumir la responsabilidad, la mujer afectada la ignoró por completo y no se dignó ni siquiera a dirigirle la mirada.

Captura de pantalla de un Tweet de Carlos Jiménez con foto de Fofo dentro de una patrulla / Carlos Jiménez

“Ella en todo momento nunca me contestó, veía para otro lado y yo pensé que era por el enojo, algo que a cualquiera nos puede pasar y fui a mi automóvil a sacar la documentación para poder hablarle a mi esposo la situación que yo estaba viviendo en ese momento”. Mujer agredida en el caso de Rodolfo ‘N’

Detalló que mientras ella se dirigía a buscar sus documentos para contactar al seguro y gestionar el trámite, un hombre salió del vehículo y le dijo: "¿Ya te vas?”. Inmediatamente después, la arrojó al suelo y comenzó a agredirla físicamente.

#Informe. El Agente del Ministerio Público de la #FiscalíaEdoMéx, en audiencia llevada a cabo esta mañana, aportó elementos de prueba con los que la Autoridad Judicial estableció medida cautelar de prisión preventiva justificada a Rodolfo “N” alias “Fofo”, investigado por el… pic.twitter.com/IW9qudVqUW — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 6, 2024

Así fue la agresión en palabras de la víctima

“Al momento en que iba a subir a mi camioneta se me acerca una persona, que es el ‘Fofo’, yo no sabía quién era, en ese momento, se me acerca y me dice: ‘¿Ya te vas?’, añadió.

De acuerdo con lo dicho por la mujer agredida, tardó 25 días en recuperarse de sus lesiones.

“Me suelta el primer descontón y no entendí ni por qué era, no entendí ni que pasaba. Me comenzó a insultar, a decirme una serie de groserías: ‘Que las viejas no debemos de traer carro, que somos unas tontas…’. Me fui al piso y yo le decía: ‘¿Por qué lo haces? No hay un motivo si yo estoy cumpliendo’”. Mujer agredida en el caso de Rodolfo ‘N’

🗣️ "Me golpeó como si me odiara": mujer agredida por ‘Fofo’ Márquez narra cómo fue el ataque



“Yo no sabía ni quien era; tardé 25 días en recuperarme”, comparte. https://t.co/gNUnSuZG6K pic.twitter.com/I7Skd5hBYu — Milenio (@Milenio) April 6, 2024

Mujer habla de sus lesiones físicas

La mujer reiteró que no conocía a ‘Fofo’ y compartió también que las lesiones le impidieron caminar, por lo que tuvo que realizarse varios estudios para descartar una lesión con daños permanentes.

“En la vida nos habíamos visto, luego como que se cansó y me lanzó el puño, como les comentó tardé 25 días en recuperarme, se me inflamó el cuerpo, no podía ni caminar por la inflamación en la costilla, no podía sostener las piernas, tuve que hacerme varios estudios, porque no sabíamos porque no podía caminar. Voy a quedar con una cicatriz tras este acto”.

‘Fofo’ presuntamente agrede a mujer en estacionamiento de centro comercial / Captura de pantalla: Youtube

