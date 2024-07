Pablo Lyle está arrepentido de lo que pasó, pero la justicia tiene la última palabra, afirma Mane de la Parra

Pablo Lyle enfrenta una situación legal cada vez más complicada, ya que debe enfrentar una demanda civil interpuesta por la familia de Juan Ricardo Hernández, el hombre que falleció en el incidente con el actor. La familia de Hernández está solicitando una compensación económica por varios conceptos, lo que añade una nueva capa de dificultad a la situación de Lyle.

Actualmente, Pablo Lyle sigue en prisión cumpliendo su condena por homicidio involuntario y se ha quedado sin representación legal, lo que significa que necesitará un abogado de oficio para manejar esta demanda civil. Además, la apelación que pretendía reducir su sentencia ha quedado en suspenso, complicando aún más su situación legal.

Checa: Ninel Conde salía con Efraín Vergara y el empresario José Ángel González y se casó ¡con el mejor postor!

Mane de la Parra opina de la situación de Pablo Lyle

Ante esta situación, el actor y cantante Mane de la Parra ha expresado su preocupación y lamentó la difícil situación que enfrenta Pablo Lyle.

“Terrible, yo no entiendo la justicia, no entiendo. Evidentemente las cosas pasaron, había muchísima gente involucrada y yo no creo que se gane nada en este tipo de decisiones. Lo respeto porque no hay de otra, pero todos sus familiares y amigos queremos que esto termine lo antes posible para todos”, comentó Mane de la Parra a los medios.

Ana Araujo habla de su vida sin Pablo Lyle / Instagram: @anaaraujof, @pablolyle

Mane de la Parra dice que Pablo Lyle está arrepentido

Sobre Ana Araujo, ex pareja de Pablo Lyle, Mane de la Parra aclaró que no ha hablado con ella recientemente, pero destacó que es una mujer solidaria y una gran madre, que ha estado apoyando a su ex y padre de sus hijos. “Es una mujer solidaria, una gran mamá y una gran pareja. Sé que ha sido muy complicado para ellos, pero unidos como los padres de familia que son”.

Mane de la Parra también cree que Pablo Lyle ha pagado bastante caro su error y afirma que está muy arrepentido de lo sucedido.

Checa: Hijo de Rogelio Guerra lanza contundente mensaje a Alfredo Adame por su asistencia a la Marcha del Orgullo

“Lo lamento muchísimo. Ya lleva mucho tiempo esto. Se hizo responsable, es una persona que dio la cara, que se arrepiente, lo ha dicho por todos lados; pero bueno, así es la justicia”. Mane de la Parra

La situación legal de Pablo Lyle sigue siendo un tema delicado, con nuevas complicaciones y desafíos que enfrentar en su camino hacia la resolución.

Checa: Charito Ruiz ya no tiene contacto con Lupita D’Alessio tras su divorcio de Ernesto D’Alessio