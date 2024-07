Charito Ruiz ya no tiene contacto con Lupita D’Alessio tras su divorcio de Ernesto D’Alessio

Tras anunciar en 2023 su separación, Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz decidieron rehacer su vida. Ambos han compartido abiertamente que retomaron su camino por separado y se están dando una nueva oportunidad en el amor con otras parejas.

El lunes pasado, Charito Ruiz compartió una serie de fotografías junto al hombre que aparentemente robó su corazón desde hace unos meses. Inicialmente, la influencer intentó mantener este romance en privado, pero conforme la relación se hizo más seria con el empresario Juan Beltrán, Charito decidió hacer público su romance.

Charito Ruiz y su nuevo novio Juan Beltrán / Instagram: @charitoruiz_

Charito Ruiz habla de su nuevo amor

Recientemente, Charito habló de este romance en un encuentro con la prensa y aseguró que no esperaba que el amor llegara tan rápido. “Estoy muy feliz. La verdad no hay un manual para eso. En mi caso el duelo de la relación lo viví adentro, lo sabíamos solo nosotros, cuando se dio el carpetazo fue cuando lo anunciamos y ya. Uno no manda cuando se va enamorar”.

“Yo juré quedarme sola de por vida y dedicarme a trabajar muchísimo para sacar a mis hijos adelante y pues no, de repente conocí a Juan y me enamoré. Nos enamoramos y muy padre”. Charito Ruiz

“Nunca me he preocupado por mí, pero sí por mi novio, que no es figura pública” agregó y aseguró que con Ernesto D’Alessio tiene una relación cordial por sus hijos.

Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz asegura que su separación se dio en buenos términos / Instagram: @ernestodalessio

Charito Ruiz habla de su relación con Lupita D’Alessio

Charito comentó que ya no tiene contacto con la familia de Ernesto D’Alessio, ni con su exsuegra, Lupita D’ Alessio.

“De mi parte perfectamente bien. Los sigo queriendo mucho a todos, a Lupita, Jorge, César, Marichelo ni se diga. No hay contacto la verdad, pero yo los quiero mucho”. Charito Ruiz

Recordemos que hace meses, Lupita D’Alessio habló del divorcio de su hijo en ‘Despierta América':

“Sí hablé con él y le dije ‘lo único que quiero es que no pierdas tu dignidad y si no te están tratando bien, bórrate de ahí. Tú no tienes por qué aguantar que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo, no tienes por qué aguantar esto”. Lupita D’ Alessio

En septiembre de 2022, en TVNotas te compartimos que Ernesto D’ Alessio y Charito Ruiz estaban en crisis luego de que el cantante había engañado a la influencer con otra mujer. Sobre esta infidelidad, Lupita señaló que nunca estuvo de acuerdo con la actitud que Charito tomó tras el error de su hijo, pues considera que nunca lo disculpó “de corazón”.

“El error lo hiciste, el error pasó. Ni hablar. Te perdonan y luego te condenan. Eso no está padre. No somos nadie para condenar a nadie”, comentó la cantante a ‘Despierta América’.

Al momento, Lupita no ha dado declaraciones respecto a la relación con su exnuera.