Omar “N”, máximo goleador de las Chivas de Guadalajara, vivirá en prisión tras ser acusado de abuso a menor

El exfutbolista mexicano Omar “N” recibió un nuevo revés, y es que el más reciente juicio del máximo goleador de las Chivas de Guadalajara dictó que tendrá que permanecer recluido en la prisión de Puente Grande en Jalisco. ¿Cuál es la sentencia?

Omar “N”, exfutbolista de Chivas, hoja de detención / Redes sociales y canva

¿De qué acusan al exfutbolista de las Chivas de Guadalajara, Omar “N”?

Omar “N”, el mayor goleador en la historia de las Chivas de Guadalajara, fue arrestado el 4 de octubre de 2025 durante un operativo realizado en el centro de Zapopan, Jalisco. La Fiscalía estatal lo señala por el presunto delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una menor.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían ocurrido desde 2019 y se extendieron durante varios meses. Las autoridades sostienen que el caso incluye conductas como tocamientos inapropiados, insinuaciones de carácter sexual y presuntas amenazas dirigidas a la víctima para evitar que denunciara lo ocurrido.

La denuncia formal fue presentada el 30 de septiembre y estaría respaldada por diversos elementos probatorios, entre ellos videos, fotografías y testimonios . Durante su primera comparecencia ante las autoridades judiciales, Omar “N” habría decidido no rendir declaración.

Por su parte, José Juan Soltero, representante legal de la denunciante, declaró en una entrevista con la periodista Azucena Uresti que los presuntos abusos habrían comenzado hace aproximadamente seis o siete años.

Según explicó, Omar “N” mantenía una relación sentimental con la madre de la menor y convivía de manera frecuente con ambas, situación que, de acuerdo con la acusación, le habría permitido ganarse la confianza de la víctima y presuntamente cometer los actos denunciados.

No solo se tiene el dicho de la víctima, se tiene de la madre, un dictamen psicológico, que resulta positivo acorde a una persona abusada sexualmente, se tienen capturas de pantalla y un video que la menor logró realizar y donde demuestra los mensajes de este sujeto. José Juan Soltero, en entrevista con Azucena Uresti

A partir de ese momento, Omar “N” fue detenido y las cosas parecen empeorar para el exfutbolista, mientras tanto la familia de la presunta víctima e internautas, piden justicia.

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🔴Omar Bravo “aprovechaba su figura de autoridad (...) mañana debe venir una vinculación a proceso”, me dice José Juan Soltero, abogado de la víctima del ex futbolista, acusado de abuso sexual infantil agravado.



➡️“No solo se tiene el dicho de la víctima, se tiene de la madre,… pic.twitter.com/fcvgpBQqul — Azucena Uresti (@azucenau) October 9, 2025

¿El exjugador de las Chivas, Omar “N”, fue sentenciado a prisión?

Desde hace ocho meses, Omar “N” permanece internado en el Centro de Reinserción Social de Puente Grande, donde enfrenta una investigación que ha sacudido al mundo deportivo mexicano.

El exjugador intentó obtener un beneficio legal mediante un juicio de amparo con el objetivo de abandonar el penal y seguir el proceso bajo libertad condicional.

No obstante, el recurso fue rechazado, por lo que continuará privado de su libertad mientras avanzan las etapas judiciales del caso.

De acuerdo con la información disponible, la sentencia podría conocerse en octubre de este año. En caso de ser declarado culpable, Omar “N” enfrentaría una condena que oscilaría entre cinco y diez años de prisión.

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Omar “N” pasará su juicio en la cárcel / Redes sociales

¿Cuál fue la trayectoria de Omar “N” como futbolista?

Omar “N”, tenía un talento nato para el futbol, tanto que le abrió las puertas de las categorías inferiores de Chivas en 1996, incorporándose a la reconocida cantera del club tapatío, donde comenzó a forjar su trayectoria deportiva.

A lo largo de los años se consolidó como uno de los delanteros más efectivos del balompié nacional y logró convertirse en el máximo goleador en la historia del Club Deportivo Guadalajara, registrando 155 goles en competencias oficiales y 132 tantos en la Liga MX.

En marzo de 2008 emprendió su aventura en el fútbol europeo tras ser transferido al Deportivo La Coruña. Sin embargo, su paso por el extranjero fue breve y en 2009 regresó a México para jugar con Tigres UANL en calidad de préstamo.

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