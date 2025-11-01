¡De la cárcel a la iglesia! Dani Alves pasó de librar una sentencia por abuso a convertirse en pastor

Sin duda alguna, el caso legal del futbolista Dani Alves fue uno de los más controversiales de los últimos años. A principios de 2023, una mujer lo acusó de abuso sexual. Estando en el punto más alto de su carrera deportiva, el atleta fue detenido en febrero de 2023.

El juicio comenzó a principios de 2024 y fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. No obstante, en un giro impactante, fue absuelto en marzo de 2025. En medio del debate que causó todo esto, muchos se han preguntado qué pasó con él tras salir de prisión.

Y es que en otro giro bastante sorprendente, Alves decidió seguir un camino religioso y comenzar una nueva vida como pastor. Te contamos todo lo que pasó con el brasileño y qué ha dicho de su nuevo trabajo.

¿Por qué Dani Alves salió de prisión?

A principios de 2023, una mujer denunció formalmente a Dani Alves por abuso sexual. La acusante argumentó que el futbolista la agredió en los baños de una discoteca en Barcelona, a finales de diciembre de 2022.

El brasileño fue detenido poco tiempo después. En aquel entonces, la abogada de la presunta víctima solicitaba hasta 12 años de prisión para el atleta. Tras un largo juicio, fue sentenciado a 4 años y medio de prisión en febrero de 2024. Además de que tenía que pagar una indemnización de 150 mil euros y los costos del juicio.

Meses después, sus abogados metieron una apelación y Dani fue liberado bajo fianza, en espera de los resultados de dicho proceso. Pagó un millón de euros. En marzo de este año, la autoridad determinó que fuera absuelto de todos los cargos. Se le prohibió salir de España y acercarse a la denunciante.

La abogada de la presunta víctima dijo que su representada se sentía “indignada, desesperada y frustrada” al enterarse de la liberación del futbolista.

Desde que comenzó su caso, Dani Alves ha defendido su inocencia y hasta asegura que lo sucedido en la discoteca fue algo consensuado, pues conocía a la chica.

¿Qué está haciendo Dani Alves actualmente?

Hace algunos días, Dani Alves sorprendió a todos al revelar que se había vuelto pastor de varias iglesias evangélicas en España. En varios videos virales en redes sociales, se pueden ver algunas de sus misas, en las que se autodenomina como un “disípulo de Dios”.

Sin mencionar la dura experiencia que vivió en la cárcel, dijo ser la prueba fehaciente de que se puede “sobrevivir” a las pruebas más duras de la vida.

“Las cosas que vienen de Dios deben tomarse en serio y con fe. Soy prueba viviente de ello. He hecho una alianza con Dios. En medio de la tormenta, en medio del sufrimiento, siempre aparece un mensajero de Dios. En mi momento más oscuro, él me acompañó, me mostró el camino, y hoy recorro este camino gracias a él”, se escucha en uno de los videos.

El exfutbolista también ha mostrado su fuerte fe a través de sus redes sociales. En sus últimas publicaciones en Instagram ha compartido algunos versículos de la Biblia, principalmente relacionados con la resiliencia humana.

¿Quién es Dani Alves, el futbolista que se volvió pastor?

Daniel Alves da Silva, mejor conocido como Dani Alves, fue un futbolista brasileño. Nació el 6 de mayo de 1983. Actualmente tiene 42 años. Su carrera en el fútbol inició en 2001, cuando fue fichado en un equipo local. Su talento llamó la atención de equipos europeos.

A partir de 2002, estuvo en varios equipos de renombre como Sevilla, Barcelona y Juventus. Antes de su detención, formó parte del equipo Pumas. Su contrato fue rescindido el 20 de enero de 2023, tras su detención en Barcelona.

En cuanto a su vida personal, estuvo en una relación con Dinorah Santana, con quien tiene dos hijos. Luego, en 2017, se casó con Joana Sanz, modelo española, pero terminaron separándose tras su encarcelamiento.

