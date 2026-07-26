Julián Quiñones presume lujosas chanclas durante sus vacaciones en Colombia; ¿cuánto cuestan? FOTO

Tras la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, varios de sus jugadores regresaron a la actividad con sus clubes, mientras que otros aprovecharon para disfrutar de unos días de descanso.

Uno de ellos fue Julián Quiñones, quien en los últimos días ha compartido en redes sociales algunos momentos de sus vacaciones junto a su familia. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de sus seguidores: las llamativas chanclas que lució en una de sus fotos. ¿De qué marca son y cuánto cuestan? Aquí te contamos.

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Julián Quiñones / Redes sociales

¿Dónde está de vacaciones Julián Quiñones?

Tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, Julián Quiñones aprovechó el descanso para viajar junto a su esposa, Ana Gabriela, y sus hijos, antes de regresar con su club, en Arabia Saudita.

Al terminar su participación en el torneo, el delantero compartió una fotografía a bordo de un jet privado, aunque en ese momento prefirió no revelar cuál sería su destino.

Días más tarde, tanto él como su esposa publicaron imágenes en Los Cabos, Baja California Sur. Sin embargo, en su publicación más reciente muestra que ahora se está en Cali, Colombia, su país de nacimiento, donde aparentemente disfruta de unos días en una residencia privada.

Fue precisamente en esa publicación donde un detalle de su outfit no pasó desapercibido para sus seguidores: las llamativas chanclas que llevaba puestas, las cuales rápidamente despertaron la curiosidad de quienes querían saber de qué marca eran y cuánto costaban.

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¿Cómo son y cuánto cuestan las chanclas de Julián Quiñones?

En las imágenes compartidas por el delantero se aprecian unas sandalias amarillas con un diseño llamativo que incorpora el característico logo de la marca estadounidense Nike.

De acuerdo con la descripción oficial del fabricante, este calzado fue diseñado para favorecer la recuperación después de la actividad deportiva, ya que está elaborado con espuma y una tecnología que brinda mayor amortiguación y comodidad para el descanso.

Se trata del modelo “Nike ReactX Rejuven8”, el cual tiene un precio de $1,499 pesos mexicanos y está disponible en cinco colores: rojo team, gris lobo, naranja láser, negro y gris azulado.

No obstante, el par que presume Julián Quiñones es amarillo, un color que no aparece entre las opciones disponibles en el sitio de la marca, por lo que podría tratarse de una edición especial o de un color exclusivo para el futbolista.

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Chanclas de Julián Quiñones / Captura de pantalla

¿Cuándo volverá a jugar Julián Quiñones?

Julián Quiñones juega en el Al-Qadsiah FC, de la Saudi Pro League de Arabia, de la cual termino como goleador la temporada anterior, incluso por encima de Cristiano Ronaldo.

El inicio de la temporada 2026-2027 de la liga árabe está programado para el jueves 13 de agosto del 2026, día en el que, precisamente, jugará el Al-Qadsiah.

Por lo tanto, se espera que el delantero mexicano vuelva a las canchas para el debut de su equipo en el torneo local.

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