Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, reaparece en pleno luto, ¿ya hay fecha de liberación del actor?

Pablo Lyle se vistió de luto tras la muerte de su papá, Jorgel Lyle, la noche del 13 de junio. Después de que se diera a conocer que el señor estaba atravesando graves problemas de salud, su fallecimiento conmovió al mundo del espectáculo y generó preguntas sobre la posible liberación del actor del “Mirreyez vs. Godinez”.

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Pablo Lyle no pudo estar en el funeral de su papá. / Mezcalent / IG: @pablolyle

¿Pablo Lyle salió de prisión para despedir a su papá, Jorge Lyle?

Tras el fallecimiento de Jorge Lyle, se planteó la posibilidad de que Pablo Lyle saliera de prisión momentáneamente para darle el último adiós. De acuerdo con el periodista Raúl Gutiérrez, el actor de “Una familia con suerte” sí solicitó un permiso humanitario, pero le fue rechazado por las autoridades estadounidenses.

“Desde hace varios días, el actor intentaba obtener un permiso humanitario para salir de prisión en Estados Unidos y poder visitar a su padre, cuyo estado de salud se había agravado tras sufrir un accidente. Sin embargo, dicho permiso nunca le fue concedido”, detalló Gutiérrez.

Aunque en su intento por salir de prisión su equipo presentó pruebas, las autoridades determinaron que no cumplía todos los requisitos o el riesgo no era viable. Sin embargo, algunos medios han señalado que falta poco tiempo para que el actor salga de prisión.

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Pablo Lyle de luto por la muerte de su papá, pero podría salir pronto de prisión. / Mezcalent

¿Cómo fue captada la exesposa de Pablo Lyle en pleno luto familiar?

Ana Araujo y Pablo Lyle anunciaron en 2023 que estaban en proceso de divorcio; aunque la situación generó críticas en un principio, se dio a conocer que habían tomado esa decisión desde antes del problema legal del actor; sin embargo, su separación no fue impedimento para que Araujo acompañara a la familia en un momento tan delicado.

A través de imágenes difundidas por el programa Ventaneando, se observa a Ana Araujo, quien actualmente mantiene una relación con Marco Lavin, en la misa del funeral de Jorge Lyle.

“Por cierto, que a la misa de don Jorge Lyle también acudió Ana Araujo, exesposa de Pablo y madre de sus dos hijos”, informó el programa de espectáculos.

Ana Araujo no ofreció declaraciones a la prensa, pero durante el funeral del papá de Pablo Lyle, sus hermanos hablaron sobre la posible salida del actor de prisión para finales de año.

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¿Cuándo podría salir Pablo Lyle de prisión, según sus hermanos?

Durante un encuentro con los micrófonos de Ventaneando, la familia de Pablo Lyle rompió el silencio sobre la sentencia del actor y lamentó que no estuviera presente en el funeral de su papá; aunque resaltaron la unión que siempre existió.

Sin dar más detalles sobre el fallecimiento de Jorge Lyle, los hermanos del actor aseguraron que pronto podría quedar en libertad, aunque aún hay algunos procesos que deben cumplirse:

“Ese es el final de la sentencia. Se cumple pronto. También hay un proceso que tiene que suceder y confío en que todo va a fluir en orden para que él pueda volver. Él ha estado haciendo un trabajo allí y haciendo que ese tiempo cuente”. Silvia Lyle