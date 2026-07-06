¡Alex Marcovich entre la vida y la muerte! Revelan que la familia está llena de culpa: “Lo empastillaban”

El panorama para Alejandro Marcovich, el legendario exguitarrista de Caifanes, se torna cada vez más crítico. Hace casi 2 meses se encuentra en estado de coma debido al derrame cerebral que sufrió el pasado mes de mayo. Sin embargo, el verdadero drama no solo ocurre en terapia intensiva, sino al interior de su familia.

Una fuente cercana a él rompe el silencio para revelar que la tragedia ha desatado una ola de culpas y remordimientos. Sus hijos y su exmujer están arrepentidos y buscan el perdón.

“No hay avances en su caso. Desde que llegó a urgencias (19 de mayo), decidieron mantenerlo bajo sedación profunda (coma) para mitigar la inflamación por el derrame cerebral, con diagnóstico reservado. Lo triste es que su exesposa, Gabriela Martínez, y sus hijos, Bela y Diego, no permiten que reciba visitas. Ahora sí les saltó el ‘amor’ tras tantas malas jugadas que le hicieron...”. Fuente a TVNotas

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Alejandro Marcovich, con su exesposa e hijos / Redes sociales y Archivo TVNotas

Los problemas familiares de Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes

En junio de 2023, Bela Marcovich denunció públicamente, y de forma legal, que su infancia y juventud estuvieron marcadas por presunto abuso, violencia física y lesión grave por parte de su progenitor.

“La situación real fue que, tras el divorcio de sus padres, ella se fue a vivir por la carretera a Cuernavaca con él. La chica no quería hacer nada, ni trabajar, ni ayudar en casa. Su padre ha sido un hombre sumamente ordenado y limpio, y le molestaba la conducta de desmadre de su hija. Un día se cansó y la corrió de su casa”. Fuente a TVNotas

Ante esto, Bela aseguró que el músico la agredió con un palo de escoba y que le fracturó la clavícula. Argumentó que su padre le pidió quitarse el apellido Marcovich.

Fuente a TVNotas “Todo era muy triste y duro para él. Su exesposa, en 2014, interpuso una demanda por presunta violencia intrafamiliar, argumentando agresiones físicas y verbales, y que presuntamente él intentó estrangularla. Le puso orden de restricción. Marcovich le dio a su familia una vida de lujos, todo a manos llenas. Hoy el señor no tiene dinero, porque todo se lo quitó la exesposa. No tiene gastos médicos mayores e iba a chequeos al Hospital de Nutrición”.

“La vida de Alex está en peligro. No se sabe cómo estará después de que se le despierte del coma, ni en qué estado estará su cerebro, si responde bien, o si hay muerte cerebral”, dijo.

Hija de Alejandro Marcovich agradeció el apoyo de la gente / Redes sociales y Archivo TVNotas

¿Cuál era la relación entre Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, y su familia?

2014 DEMANDA POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Su exesposa lo denunció formalmente por agresiones físicas y verbales.

Su exesposa lo denunció formalmente por agresiones físicas y verbales. 2014-2022 CONTRADEMANDA . Alex aseguró en una denuncia que su ex le propinó golpizas a su hijo. También la señaló por malversación de fondos.

. Alex aseguró en una denuncia que su ex le propinó golpizas a su hijo. También la señaló por malversación de fondos. ABR. 2023 NUEVA CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR VIOLENCIA. Gabriela, junto con sus 2 hijos, reiteró su denuncia por violencia familiar y violencia vicaria.

Gabriela, junto con sus 2 hijos, reiteró su denuncia por violencia familiar y violencia vicaria. JUN. 2023 DESALOJO VIOLENTO, que presuntamente ejerció el padre en contra de su hijo. Fue días después de que la periodista Lidia Cacho hiciera públicos extractos del expediente de violencia. Por ello, presuntamente él reaccionó así. El joven denunció que su padre lo sacó de la cama a golpes y empujones, y le tiró todas sus pertenecías a la calle.

que presuntamente ejerció el padre en contra de su hijo. Fue días después de que la periodista Lidia Cacho hiciera públicos extractos del expediente de violencia. Por ello, presuntamente él reaccionó así. El joven denunció que su padre lo sacó de la cama a golpes y empujones, y le tiró todas sus pertenecías a la calle. DIC. 2024 LANZAN COMUNICADO. La familia aseguró que habían buscado ayuda profesional psicológica, y buscaban sanar la relación con el músico.

Comunicado de la familia de Alejandro Marcovich / Redes sociales/Archivo TVNotas

¿Por qué la enfermedad de Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, avanza?

Aseguran que también ha sido víctima de abuso: “Alex dijo que ya no percibía regalías por Caifanes, porque su exesposa se lo ha quedado. Ha sido una ventajosa”

Y nos revelan:

“Marcovich, antes de que le pasara todo esto, me contó que la exesposa y los hijos le suministraban medicamentos, lo empastillaban, y despertaba hasta día y medio después agresivo, apen…. y con hambre. La mujer siempre abusó económicamente de él, al grado que, en 2014, Marcovich la demandó por malversación de fondos, le exigió cuentas de todos los gastos del hogar desde 1997 hasta 2014, y le revocó los poderes como mánager”. Fuente a TVNotas

La fuente nos cuenta cómo subsistía Alex antes del derrame: “Hacía presentaciones en bares y tenía planeado hacer un espectáculo al lado de la actriz y conductora Aurea Zapata, su gran amiga. Ella leería ante el público su autobiografía, mientras él tocaba sus canciones, pero ya no se pudo concretar”

En diciembre de 2024, la familia (Gabriela, Bela y Diego) mandó un comunicado informando que por un proceso de salud del músico habían decidido pedir ayuda profesional e iniciar un camino de perdón y sanación, buscando estabilidad emocional para los 4.

Fuente a TVNotas “Ahora les remuerde la conciencia, porque saben que quizá el músico no salga de esta. La situación es muy grave. Aunque no permiten visitas, ellos sí se turnan para verlo. Además, en el hospital debe estar una persona al pendiente en todo momento. Han reflexionado y saben que le hicieron mucho daño. Es una familia totalmente fracturada. Ahora Bela sube a su Instagram fotos recordando a su padre y le escribe cosas bonitas. Todos están tristes, arrepentidos, le lloran, pero ¿qué quieren solucionar, si el mal ya está hecho? Ojalá Alex libre la muerte. Su estado es muy crítico”.

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Alejandro Marcovich y Aura Zapata planeaban un proyecto juntos / Archivo TVNotas y Redes sociales

¿De qué estpa enfermo Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes?

2010 DIAGNÓSTICO Y CIRUGÍA DE CÁNCER. Le encontraron un tumor cerebral y en julio se sometió a una exitosa cirugía para extirparlo.

Le encontraron un tumor cerebral y en julio se sometió a una exitosa cirugía para extirparlo. 2022 RECAÍDA Y HOSPITALIZACIÓN. En abril trascendió que se encontraba internado, y su estado de salud se reportó como delicado, pero estable. Le diagnosticaron cáncer de próstata e inició tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología, y al parecer, tras el tratamiento logró vencer la enfermedad.

En abril trascendió que se encontraba internado, y su estado de salud se reportó como delicado, pero estable. Le diagnosticaron cáncer de próstata e inició tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología, y al parecer, tras el tratamiento logró vencer la enfermedad. MAY. 2026 DERRAME CEREBRAL. La noche del martes 19 de mayo sufrió un accidente cerebrovascular de forma repentina.

Alejandro Marcovich siempre intentó ser un papá presente / Archivo TVNotas y Redes sociales

¿Qué causa un derrame cerebral?

La médico cirujana María Guadalupe Alvarado nos da puntos clave sobre el derrame cerebral y el coma inducido:

“El derrame cerebral ocurre cuando el flujo de la sangre que va hacia el cerebro se corta o interrumpe, porque se tapa una arteria con un coágulo. Las causas son otras afectaciones médicas que aumentan el riesgo, entre ellas: Tumores o cáncer, pues la sangre se hace propensa a formar coágulos y los tratamientos llegan a afectar los vasos sanguíneos. Más causas: Drogas y alcohol, estimulantes que pueden formar coágulos, también hipertensión arterial, diabetes y obesidad”.

Las causas son otras afectaciones médicas que aumentan el riesgo, entre ellas: Tumores o cáncer, pues la sangre se hace propensa a formar coágulos y los tratamientos llegan a afectar los vasos sanguíneos. Más causas: Drogas y alcohol, estimulantes que pueden formar coágulos, también hipertensión arterial, diabetes y obesidad”. “El paciente se induce a coma cuando el derrame es fuerte, se hace para suministrar medicamentos, esperar a que el cerebro se desinflame y mantener la vida”.

“Un paciente en coma debe estar así de 2 a 4 semanas. Pasando ese tiempo puede no despertar, fallecer o entrar a estado vegetativo (muerte cerebral). Si se despierta, tendrá, sí o sí, secuelas como: Parálisis en algunas parte del cuerpo, problemas de memoria, dificultar para hablar y razonar, problemas para pasar saliva y alimentarse”.

¿Quién es Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes?

Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1960.

Se mudó a México en 1976, donde consolidó su carrera en el rock en español como guitarrista, compositor, arreglista y productor musical.

Estudió en instituciones como la Escuela Nacional de Música de la UNAM y la Escuela Superior de Música del INBA. Su estilo destaca por fusionar la fuerza del rock y el jazz , con raíces de la música popular y folclórica latinoamericana.

y el , con raíces de la música popular y folclórica latinoamericana. Antes de su éxito masivo, fundó y formó parte de proyectos como Leviatán y Las Insólitas.

En 1989, se integró formalmente a Caifanes El diablito (1990), El silencio (1992) y El nervio del volcán (1994).

(1990), (1992) y (1994). Ha producido y realizado arreglos para diversos artistas y agrupaciones, incluyendo el disco debut de Santa Sabina, además de colaboraciones con agrupaciones como Los Amantes de Lola, Celso Piña y Los Mirlos.

Como solista, editó álbumes como Nocturnal (2003) y Alebrije (2915), y compuso música original para largometrajes como ¿Quién diablos es Juliette? (1997). Ha recibido diversos reconocimientos.

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