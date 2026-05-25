Saúl Hernández, de Caifanes, manda mensaje a Alejandro Marcovich por complicaciones de salud; ¿reconciliación?

Saúl Hernández mandó un mensaje, luego de que se dio a conocer que Alejandro Marcovich, exintegrante de Caifanes, fue hospitalizado de emergencia por problemas de salud, ¿qué dijo el vocalista de la legendaria banda mexicana? Te contamos los detalles.

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Saúl Hernández rompe el silencio sobre hospitalización de Alejandro Marcovich. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Alejandro Marcovich, exintegrante de Caifanes?

A través de un comunicado emitido el pasado 22 de mayo y difundido por el músico César Huesca, la familia de Alejandro Marcovich dio a conocer que el guitarrista sufrió un derrame cerebal el 19 de mayo y fue trasladado al hospital. Actualmente se encuentra en coma y en terapia intensiva.

“Lamentamos informarles que el pasado martes 19 de mayo por la noche, el músico, guitarrista y arreglista Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital. El músico se encuentra en coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado”. Comunicado sobre la salud de Alejandro Marcovich.

Ante esto, se pospuso toda su agenda de conciertos hasta nuevo aviso. Además, la familia dio las gracias por “tantas muestras de cariño, oraciones y buenos deseos que nos han hecho llegar. Esperamos su pronta recuperación”.

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Alejandro Marcovich, comunicado / Redes sociales

¿Qué dijo Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, sobre Alejandro Marcovich?

Durante el concierto de Caifanes en León, Guanajuato, el cantante Saúl Hernández detuvo la presentación para mandar un emotivo mensaje de apoyo a Alejandro Marcovich tras darse a conocer que fue hospitalizado de emergencia.

El líder de Caifanes, en nombre de todo el grupo, le deseó una pronta recuperación a su excompañero musical y deseó todo lo mejor para Marcovich “de todo corazón”.

“Queremos aprovechar, de nombre de todo el grupo, mandarle un abrazo muy cariñoso con mucho amor y mucha luz, y todo lo mejor para Alejandro Marcovich. Le deseamos con todo amor, de todo corazón, que se recupere pronto en nombre de Dios y nuestras oraciones. Mucho amor”. Saúl Hernández.

No obstante, el comentario de Hernández dividió opiniones, pues los músicos están peleados desde hace años, algunos internautas opinaron lo siguiente:



“Pudo haberse quedado callado y no decir nada. Hizo lo justo al dirigir unas palabras en nombre de él y de la banda, dejando cualquier tema personal de lado”

“Dejando atrás el ego”

“Hiciera lo que hiciera, la gente iba a hablar. Me da gusto que haya decidido hacer lo que el creyó correcto y lo que le nació...”

“Hipocresía”

“Mejor págale lo que le debes, mínimo ponle la cuenta del hospital”

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El vocalista de Caifanes dedicó un mensaje a Alejandro Marcovich tras darse a conocer su hospitalización. / Redes sociales

¿Por qué se pelearon Saúl Hernández y Alejandro Marcovich?

La relación entre Saúl Hernández y Alejandro Marcovich comenzó a fracturarse durante la grabación y promoción de El nervio del volcán en 1994, cuando Caifanes atravesaba uno de sus momentos más exitosos. Aunque el grupo llenaba conciertos y aparecía constantemente en MTV Latinoamérica, la tensión entre ambos ya era visible en entrevistas y presentaciones. Durante una entrevista con MTV en enero de 1995, Saúl Hernández lanzó una frase que dejó ver el desgaste interno: “Pues nos caíamos bien, no tratemos de rebuscar actitudes para mantener el negocio bien”. Alejandro Marcovhich respondió con ironía cuando les preguntaron qué seguían teniendo en común después de tantos años juntos: “El esqueleto. La cantidad de cromosomas”.

La ruptura se hizo oficial el 31 de marzo de 1995, cuando Saúl Hernández emitió un comunicado anunciando su decisión de romper toda relación laboral, artística y personal con Alejandro Marcovich. Aunque nunca revelaron públicamente una sola causa concreta, el conflicto ya era evidente dentro y fuera del escenario. En el último concierto de transición de Caifanes, realizado en San Luis Potosí en agosto de 1995, Saúl Hernández presentó la canción “Aviéntame” con una frase que muchos interpretaron como un reflejo directo de la crisis interna: “Esta canción habla del cómo nos podemos hacer mierd* los unos a los otros”.

Al cierre de aquella presentación, Alejandro Marcovich tocó la melodía de “Sabor a mí” mientras el público cantaba al unísono, y Saúl respondió al micrófono con otra frase que quedó marcada entre los fans: “No dejes que nos coma el diablo amor / que se trague tu calor / que eructe mi dolor”. Aquella noche, incluso los intentos de reconciliación frente al público terminaron sin éxito.

Años después, ambos músicos volvieron a acercarse y en 2011 concretaron el regreso de Caifanes para festivales como Vive Latino y Coachella, asegurando que habían “limado asperezas”. Sin embargo, en 2014, Alejandro Marcovich volvió a salir de la agrupación tras una reestructuración anunciada por Saúl Hernández, Alfonso André, Diego Herrera y Sabo Romo. El guitarrista aseguró entonces que desconocía el motivo real de la decisión y recordó que la situación le parecía muy similar a la de 1995: “Una explicación no la puedo dar, porque ignoro profundamente cuál sea el motivo de base ya que no hubo pleito… Fue lo mismo que pasó en el ’95; se lanzó un comunicado y no se dan explicaciones”, puntualizó el músico en aquel entonces.

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