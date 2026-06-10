¿Pablo Lyle sale de la cárcel? Revelan el permiso que podría solicitar tras problemas de salud de su padre

Después de que Juan Osorio habló sobre el posible regreso de Pablo Lyle a las telenovelas, el actor encendió las alarmas luego de que se dio a conocer que su papá enfrenta graves problemas de salud mientras él sigue cumpliendo su condena en Estados Unidos.

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Pablo Lyle podría salir de prisión con un permiso especial. / Mezcalent

¿Qué está pasando con el papá de Pablo Lyle?

Pablo Lyle, quien actualmente se encuentra en una cárcel de Florida por homicidio imprudencial, presuntamente podría salir antes de la cárcel debido al estado de salud de su papá. Recientemente, la periodista Inés Moreno aseguró que la situación se habría complicado desde hace unos meses debido al alzhéimer que le diagnosticaron.

“Tengo malas noticias. Desde hace dos años, el papá de Pablo padece de Alzheimer. No tuvo más remedio la familia que enviarlo a un centro de cuidados”, detalló Moreno.

Además, en días recientes, el papá de Pablo Lyle había sufrido una caída que lo tendría grave, por lo que la familia espera lo peor, pese a que Sylvia, hermana del actor, ya está en Mazatlán cuidando al señor.

“En estos días, el señor tuvo una caída muy fuerte y está en un estado muy mal, muy grave. Están esperando lo peor, pero la tristeza más grande es que pudiese no alcanzar su hijo a ver con vida a su papá”, agregó.

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Papá de Pablo Lyle estaría grave de salud, reportan. / Redes sociales/Mezcalent

¿Pablo Lyle saldrá antes de la cárcel para ver a su papá?

Ante lo difundido por Inés Moreno, se reportó que debido al estado grave de salud del papá de Pablo Lyle, el actor presuntamente podría solicitar un permiso de salida temporal, pero no podría ser hasta que las condiciones empeoren.

Aunque las leyes de Florida no permiten la libertad por enfermedad de un familiar, el Código Administrativo de Florida concede que los internos puedan pedir autorización para visitar a los familiares en el lecho de muerte o asistir a los funerales. Sin embargo, existen una serie de condiciones para que el permiso sea concedido.

Por ahora, se desconoce si el actor de “Mirreyes vs. Godínez” hará uso de ese derecho, pues no se han dado a conocer nuevos detalles sobre el estado de salud de su papá.

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Pablo Lyle podría solicitar un permiso para ver a su papá. / Instagram: @pablolyle

¿Cuál es el estado anímico actual de Pablo Lyle en la cárcel?

Hasta ahora, no se ha dado a conocer si Pablo Lyle ya tiene conocimiento sobre lo que ocurre con su papá, pues la última información que se tiene sobre su estado dentro de la cárcel se dio a conocer a principios de Mayo.

De acuerdo con el actor Giuseppe Gamba, quien es una persona cerca al intérprete y su familia, Lyle está tranquilo viviendo un proceso de “transformación”.

“Me han comentado lo tranquilo que están con la persona en la que Pablo se está convirtiendo porque, al final de cuentas, de eso se trata la vida, aprender de nuestros errores”, compartió el actor.

Por ahora, se desconoce si Pablo Lyle saldrá de prisión para acompañar a su familia en el difícil momento que enfrenta su papá o permanecerá en prisión hasta que cumpla su condena.

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