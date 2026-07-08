¿YosStop rechazó a Cristiano Ronaldo? La verdad detrás de la polémica declaración de la influencer: VIDEO

Yoseline Hoffman, mejor conocida como ‘YosStop’, fue considerada en redes como la nueva “Martha Higareda”. Esto después de unas declaraciones que hizo sobre Cristiano Ronaldo, jugador cuyo equipo quedó fuera del Mundial 2026 tras la derrota frente a España. ¿Cuál es la razón? Te contamos los detalles.

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YosStop es tachada de ser como Martha Higareda / Redes sociales

¿Por qué YosStop es llamada la nueva “Martha Higareda” en redes sociales?

Desde hace algunos años, la actriz Martha Higareda ha desatado críticas por supuestamente “inventar o exagerar sus anécdotas”. Uno de los casos más sonados fue cuando dijo que, presuntamente, rechazó trabajar con Robert Pattinson para estar en una película mexicana.

Ahora, YosStop está siendo comparada con la celebridad debido a una declaración que dio sobre Cristiano Ronaldo. En una entrevista reciente, la influencer recordó que, en su momento, tuvo la oportunidad de participar en un comercial junto al llamado ‘CR7’ en Madrid.

Aclaró que no grabaron en el mismo foro y que sus respectivas tomas se hicieron en diferentes espacios. Relató que, al finalizar, le habían ofrecido quedarse un día más para que pudiera conocer a Ronaldo. No obstante, declinó la oferta, pues deseaba regresar a México lo antes posible.

“Me contrataron para hacer un comercial en Madrid con Cristiano Ronaldo. Yo no grabé con él, pero me dijeron: ‘Te puedes quedar un día más y conocer a Cristiano Ronaldo’. Y yo dije: ‘No, regrésenme’”. YosStop

Si bien el entrevistador le dijo que cualquier persona “daría una pierna” por estar cerca del astro del fútbol, la creadora de contenido simplemente respondió que no era fan de ese deporte y no le interesaba mucho conocerlo.

“Sé que es un futbolista cab…, hasta allí. Pero, como cero fanática, pues no. Tal vez (hubiera sido una buena experiencia), pero ya no lo hice”, puntualizó.

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YosStop reacciona a las críticas por el presunto rechazo a Cristiano Ronaldo

Muchos interpretaron las palabras de YosStop como una manera de decir que había rechazado a CR7 y las críticas no tardaron en llegar. Incluso algunos internautas le recordaron su pasado en prisión por el delito de por… infantil.

Ante esto, la influencer dio la cara. A través de un video en Facebook, aclaró que muchos memes que recopilaban sus declaraciones mostraban cosas que jamás dijo. También sostuvo que, en ningún momento, rechazó al futbolista como tal. Explicó que simplemente no es fanática del fútbol y se le hacía algo hipócrita querer conocerlo.

“No es como que él me tiró el pe… y yo lo rechacé. Hay gente que está tan malita de su cabeza que empieza a distorsionar lo que escucha y lo que lee, bueno, ni se diga. Entonces, ¿qué pasa con este post manipulado? Pues que surge una bola de puñetoides bien ardidos por lo que dije. Hasta creen que soy como Martha Higareda”, puntualizó.

Finalmente, dejó claro que jamás ha sido una persona mentirosa e instó a la gente a ser más cuidadosa con lo que se comparte en redes sociales.

YosStop reacciona a criticas por presunto rechazo a CR7 / Redes sociales

¿Quién es YosStop y por qué la arrestaron?

Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, es una creadora de contenido mexicana. Tiene 36 años. Está casada y tiene una hija. En su momento, fue una de las influencers más populares por su personalidad irreverente y belleza.

No obstante, todo cambió para ella en 2021. En aquel entonces, Yoseline fue arrestada. Una chica la denunció por haber hablado y supuestamente por haber expuesto el video del presunto abuso que sufrió cuando era menor de edad. La víctima aseguraba que la influencer la había dañado con sus acciones.

Meses después YosStop fue liberada luego de que un juez determinara que ya no había elementos para seguir el proceso. La influencer ofreció una disculpa pública. También dio un pago compensatorio, asistió a clases sobre temas de género y prometió no acercarse a la denunciante o a su familia.

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