Familia de Alberto ‘el Patrón’ buscaría el perdón de su esposa, Mary Carmen Rodríguez; esto reportan

La situación legal del exluchador Alberto “N”, conocido como ‘el Patrón’, continúa en la polémica, luego de que se diera a conocer que su familia presuntamente intenta obtener el perdón de su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero, quien lo denunció por violencia familiar. A pesar del ofrecimiento económico, la decisión ya habría sido tomada. ¿Qué pasará con él?

‘El Patrón’ y su esposa / Redes sociales

¿Cómo fue el presunto ataque de Alberto ‘el Patrón’ a su esposa?

Según información difundida por el periodista y youtuber Gabriel Cuevas, la agresión hecha por Alberto ‘el Patrón’ no sería un incidente aislado, sino el resultado de una serie de comportamientos violentos que, presuntamente, se habrían extendido durante varios meses.

De acuerdo con el comunicador, el luchador presuntamente habría llegado incluso a fracturarle la nariz a su esposa. Esta versión, señaló, le fue compartida por una vecina, quien le relató los hechos que habrían ocurrido en ese periodo.

Según Cuevas, los vecinos tenían conocimiento de las supuestas agresiones; sin embargo, optaban por no intervenir debido a que, presuntamente, habían sido amenazados por el luchador: “ Los vecinos tenían miedo de irle a tocarle la puerta cuando esto pasaba, porque él los amenazaba”, relató Gabo.

El episodio que terminó con ‘el Patrón’ detenido derivó de una escena de celos, según Gabo Cuevas, pues Rodríguez presuntamente quería salir con su bicicleta, algo que no permitió el exluchador:

Cuentan que la arrastró por las escaleras, del cabello, porque ella ya iba a bajar con su bicicleta. (...) En ese forcejeo él le empieza a pegar en el rostro, ella se mete al baño, toma el celular, marca al 911. Gabo Cuevas

Todo terminó con la detención del ‘Patrón’.

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El Patrón / Redes sociales

¿Cómo pedirá la familia de Alberto ‘el Patrón’ el perdón de Mary Carmen Rodríguez?

A pesar de que la defensa ha puesto sobre la mesa una compensación económica superior al millón de pesos como reparación del daño a Mary Carmen Rodríguez, esposa de Alberto ‘el Patrón’, la víctima ha sido contundente: no está dispuesta a aceptar dinero a cambio de desistir del proceso.

“ Para mí, no hay alguna cantidad que valga mi seguridad, mi vida, y lo que no quiero es que se me perjudique ”, escribió Rodríguez a una conductora.

Según una comunicadora, a Mary Carmen también se le hizo llegar, además de la propuesta económica, una solicitud de perdón, la cual, habría sido formulada por la familia del ‘Patrón’.

Lo que es verdad es que la familia le ha solicitad a Carmen que se otorgue el perdón, pero ella, hasta el momento, no ha tomado una decisión, no tiene intenciones de ningún tipo de compensación económica. Periodista

En información de la periodista, quien tiene comunicación continua con Rodríguez, afirmó que que la afectada no aceptó, pues su prioridad sigue siendo garantizar su seguridad y el proceso judicial.

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El Patrón / Redes sociales

¿El luchador, Alberto, ‘el Patrón, ya está en la cárcel?

Según reportes preliminares, Alberto ‘el Patrón’, habría sido imputado formalmente por el delito de violencia familiar durante su primera audiencia. En ese contexto, su defensa intentó posponer el proceso solicitando la duplicidad del término constitucional.

Sin embargo, se informó que el juez determinó iniciar el proceso penal y dictar prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones. Hasta ahora, ni el equipo del luchador ni sus abogados han emitido declaraciones al respecto.

Por otro lado, ha trascendido que la representación legal de Mary Carmen buscaría que el delito sea reclasificado como intento de feminicidio, argumentando la gravedad de las lesiones sufridas.

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