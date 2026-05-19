‘Potro’ Caballero por no pedir disculpa pública deberá pagar 10 millones de pesos o echarse 6 años de cárcel

En nuestra edición 1509 te dimos a conocer que Luis Potro Caballero podría quedar privado de su libertad. Esto, debido a que, durante su estancia en La casa de los famosos México 2024, aseguró que el activista Arturo Islas vendía pieles y traficaba con animales exóticos. Al inicio, los abogados de Islas buscaron negociar con Caballero para evitar líos legales, pero ‘Potro’ no quiso. Hoy se lamenta y busca ‘arreglar’ las cosas, pero ya no hay vuelta atrás. El proceso de 2 demandas sigue su curso y tendrá que pagar una millonada para reparar los daños.

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Luis Potro Caballero podría ir a la cárcel / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué dijo Luis ‘Potro’ Caballero sobre Arturo Islas en La casa de los famosos México 2024?

Luis Potro Caballero participó en La casa de los famosos México 2024 y fue aquí donde sin filtro habló sobre el activista:

“Vende a los animales como piel. Es tráfico de animales exóticos. En el pódcast, esta chava (Yael ‘N’) me va a contar todo su desmadre. Yo seguía a este güey. Yo creía en él. Mucha gente del medio artístico me dijo: ‘Qué bueno que lo sacas, porque este güey es así, y levantaste la voz. Es un vendehúmos, engañabobos’. A esta vieja (Yael) la han amenazado de muerte. Está metido con gente de mucha lana”.

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Luis ‘Potro’ Caballero / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Por qué Luis ‘Potro’ Caballero debería millones o hasta podría ir a la cárcel?

Una persona allegada al caso de Arturo Islas nos cuenta los pormenores: “Hace 6 meses se llevó a cabo la primera audiencia civil, donde ‘Potro’ se presentó, junto con su parte legal, demandado por daño moral, tras sus desatinadas declaraciones en contra de Islas. Ante el juez lloró, se quejó de que no tenía para pagar y reiteró que él no había dicho nada en contra de Arturo, que solo se había dejado llevar por su ‘amiga’ Yael. El abogado de Islas, Juan José Salazar Hernández, presentó todas las pruebas y videos públicos que hunden a ‘Potro’, y el juez pidió la reparación del daño”.

La fuente asegura que ‘Potro’ no supo ser humilde. “Antes de presentar esa demanda, hubo un acercamiento de los abogados de Arturo con Luis, para que todo se detuviera, pero a Luis le ganó el orgullo. En la negociación, se le pidió que ofreciera una disculpa pública para el activista y Luis dijo que él jamás lo haría. Ahora, Luis y sus abogados suplican detengan las demandas. Le fueron a llorar a Erick Rauda y al otro abogado, pero ya no les interesa. Tuvieron su oportunidad y no supieron aprovechar”.

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Arturo Islas / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuánto dinero debe pagar ‘Potro’ Caballero a Arturo Islas?

“A Islas le practicaron 3 exámenes psicológicos ordenados por el juez y salieron positivos para depresión, ansiedad y estrés, por las notas publicadas en su contra. ‘Potro’ está obligado a pagar por contratos que Islas perdió por esta mala fama, que ascienden a más de 4 millones de pesos, pero dijo que no tiene ni para pagar a sus abogados”.

Si se niega a pagar, “el juez ejecutará sobre sus bienes. Se le congelan las cuentas bancarias, ingresos que perciba y bienes inmuebles ya señalados en la demanda, regalías, todo lo que asegure ese pago, además de la demanda penal que enfrenta”.

“Tras argumentar que él no dijo nada, aun cuando existen las pruebas y son públicas, el abogado penal de Islas, Erick Rauda, presentó una denuncia penal por falsedad de declaraciones, y Luis ya está sujeto a investigación ante un Ministerio Público. Rauda es rudo. Es de los abogados más fuertes. Llegará hasta las últimas”.

No solo son las demandas: “También deberá cubrir el pago de los abogados de Islas, que ascienden a los 2 millones de pesos, y por la falsedad de declaración y la demanda civil son como 10 millones”.

Arturo Islas / Archivo TVNotas y redes sociales

¿‘Potro’ Caballero podría ir a la cárcel? Riesgo de 2 a 6 años por caso Arturo Islas

Finalmente, la fuente manifiesta que, en caso de que Luis Potro Caballero se declare en bancarrota ante el juez y proceda la falsedad de declaración, habría una pena fuerte.

“Pagaría con cárcel, de 2 a 6 años. Al menos ya tendrá compañía, ya que Yael ‘N’, junto con Oswaldo ‘N’, quienes también hablaron de Islas y están denunciados, a fin de mes tendrán audiencia y podrían ser aprehendidos, por seguirle el juego a su ‘amistad’”.

¿Quién es Luis ‘Potro’ Caballero? Trayectoria, realities y vida del ex Acapulco Shore

Luis Potro Caballero

En 2012 estuvo en La academia 10 años, donde no pasó más allá de su primer concierto.

En 2014 alcanzó la fama en el reality Acapulco shore.

Tres años después se lanzó como cantante.

En 2020 sacó el disco Eternos, con 18 canciones, y un año después lanzó Verdaderas intenciones.

Ha participado en varios realities: Acapulco shore, Guerreros 2020, Inseparables, Los 50, ¡Sálvese quien pueda! y Las estrellas bailan en Hoy.

Cuenta con un programa en YouTube: El potrero, con más de 147 mil suscriptores, donde habla de diversos temas y detalles de su vida.

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¿Quién es Yael ‘N’, la influencer y activista animal vinculada al conflicto entre Potro y Arturo Islas?

Es influencer y activista que comparte contenido para crear conciencia sobre el maltrato animal.

Se centra en el rescate de animales en condiciones precarias. Fue amiga de la activista Elena Larrea (dueña de Cuacolandia, santuario de caballos), quien falleció en 2024.

Cuenta con más de 400 mil seguidores en TikTok.

¿Quién es Arturo Islas y por qué es uno de los activistas ambientales más famosos de México?

Arturo Islas

Antes de enfocarse en el activismo, comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento.

Estudió actuación y participó en proyectos de TV.

Fue conductor de Indomable x naturaleza, en TV Azteca, que lo catapultó a la fama.

Se ha convertido en uno de los influencers más importantes, con videos virales denunciando maltrato animal y ecocidios.

Ha realizado campañas de alto impacto para salvar especies del maltrato.

Ha participado en la producción de documentales con enfoque educativo y de conservación. Imparte conferencias y emprendimiento social.

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